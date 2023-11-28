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最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

記者胡玉立／即時報導
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

前美國第一夫人羅莎琳·卡特（Rosalynn Carter）19日與世長辭，享年96歲；28日在亞特蘭大格倫紀念教堂舉行的悼念儀式，罕見聚集了所有在世的美國第一夫人和多位總統；99歲、已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特（Jimmy Carter）也堅持坐著輪椅到場相伴；卡特中心（Carter Center）執行長佩姬·亞歷山大（Paige Alexander）說：「他從來不想離她太遠。」

這場悼念儀式是為期三天公開活動的第二天，參與儀式者逾千名，教堂長椅擠滿了政治權力核心人物，彰顯羅莎琳卡特這位全球人道主義者的地位。但她兒子奇普·卡特(James Earl “Chip” Carter III)在致詞時回憶道：「她見過國王、皇后、總統、權威人士和企業領袖名人。但她說，她最喜歡相處、處起來最自在的，是那些生活在絕對赤貧下的人。」

吉米卡特抵達格倫紀念教堂時，斜靠輪椅，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子，兒女在他身側。這是他進入臨終關懷狀態以來首次公開露面，此前他僅在家鄉平原鎮九月花生節（Plains Peanut Festival）遊行時，與羅莎琳短暫同行；當時人們只能透過車窗看到他。羅莎琳卡特臨終最後幾小時，卡特與她在一起。27日首日悼念活動他沒有露面。

亞歷山大表示，出席亞特蘭大悼念儀式對卡特來說「很艱難」，但「這是她人生的最後一里路，也可能是他的。⋯⋯他已下定決心。」

冠蓋雲集中，拜登總統和第一夫人吉兒與卡特夫婦家人坐在前排。其他到場者包括：前總統比爾·柯林頓和前國務卿喜萊莉·柯林頓、前第一夫人梅蘭妮亞·川普、米雪兒·歐巴馬和勞拉·布希、副總統賀錦麗夫婦、喬治亞州聯邦參議員及州長坎普夫婦等。前總統川普、歐巴馬和小布希受邀但未出席。

多位演講者在悼念儀式中回顧羅莎琳卡特的一生。奇普卡特說：「我母親將我們一家人團結在一起，度過家族政治的風風雨雨。」報導卡特總統任期新聞的記者伍德拉夫 (Judy Woodruff)說：「如果沒有羅莎琳卡特，我相信不會有卡特總統。」

卡特夫婦於1946年結婚，是美國歷史上結婚最久的總統夫婦。吉米卡特是最長壽的總統； 羅莎琳卡特是第二長壽的第一夫人，僅次於97歲去世的貝絲杜魯門 (Bess Truman)。羅莎琳卡特的葬禮29日在平原鎮馬拉納薩浸信會教堂舉行，僅限受邀者參加。

前第一夫人羅莎琳·卡特19日與世長辭，在亞特蘭大格倫紀念教堂舉行為期三天的悼念儀...
前第一夫人羅莎琳·卡特19日與世長辭，在亞特蘭大格倫紀念教堂舉行為期三天的悼念儀式。(路透)
羅莎琳·卡特的悼念儀式罕見聚集了所有在世的美國第一夫人和多位總統。(路透)
羅莎琳·卡特的悼念儀式罕見聚集了所有在世的美國第一夫人和多位總統。(路透)

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