拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登總統在白宮火雞赦免活動中，與名為「自由」的火雞合影。(Getty Images)

今天過81歲生日的拜登 總統(Joe Biden)在白宮舉行的年度火雞赦免活動中講了個笑話，但他自己也鬧了笑話。

「順便提醒在場的大家，今天是我的生日。我只是想說，很難面對我已經滿60歲了。」拜登先拿自己的年齡開了個玩笑。

今天被赦免的兩隻火雞來自明尼蘇達州，名為「自由」(Liberty)和「鐘」(Bell)。

被赦免的兩隻火雞來自明尼蘇達州，名為「自由」(Liberty)和「鐘」(Bell)。(歐新社)

「我在此赦免你們，自由與鐘，恭喜你們。」

「自由與鐘可是突破重重競爭才來到白宮，他們必須付出努力、展現耐心，並願意跋涉千里，」拜登說，「你可以說這比獲得一張(碧昂絲的)文藝復興巡演或布蘭妮的巡演門票還要困難。」

「你知道，她(布蘭妮)現在在的巴西 有點熱。」

然而，目前在巴西開巡迴演唱會的是另一位天后泰勒絲 (Taylor Swift)，拜登顯然是把泰勒絲與布蘭妮(Britney Spears)搞混了。

今年的火雞赦免活動從玫瑰園移到了場地更寬闊的南草坪舉行，這項傳統可以追溯到1947年，當時代表火雞農與製造商的全國火雞聯合會(National Turkey Federation)贈送了火雞給時任總統杜魯門(Harry Truman)。

當年的拜登5歲。

拜登總統赦免名為「自由」的火雞。(Getty Images)

影片來源：YouTube CNBC Television