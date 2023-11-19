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奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 傳最快周日復職

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奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 傳最快周日復職

編譯季晶晶、盧思綸／綜合19日電
上周五突遭OpenAI解雇的奧特曼周日於社群平台X貼出佩戴訪客證重返OpenAI的照片。（取材自X平台@sama）
上周五突遭OpenAI解雇的奧特曼周日於社群平台X貼出佩戴訪客證重返OpenAI的照片。（取材自X平台@sama）

上周五突遭人工智慧開發者OpenAI解雇的奧特曼（Sam Altman）於48小時後、在社群平台X貼出他佩戴訪客證、出現在OpenAI辦公室的照片。 他說：「這是我第一次也是最後一次戴這種通行證。」

奧特曼被趕下台後又再次踏入OpenAI的原因目前還不明朗。OpenAI的高層、多家創投和大金主微軟正努力要讓他回鍋，但此一努力在董事會陣容和往後作用的問題上陷入僵局。

根據知情人士，奧特曼最快可能周日復職。他對復職持開放態度，但希望看到治理方面有所變化，包括現有董事會成員下台。他也尋求一份說明他沒有不當行為的聲明。媒體報導並揣測，周五在奧特曼被解雇後幾小時即辭職抗議的OpenAI前總裁布羅克曼（Greg Brockman）也將一起重返公司。

根據知情人士，「參與協商的人說，今天應能結束。奧特曼和聯合創辦人布羅克曼的優勢是員工和投資人的支持」。

在開除奧特曼觸犯眾怒之後，董事會最初原則同意辭職，但迄今一直拒絕正式請辭。新董事的候選人還在審查。微軟正考慮取得一席OpenAI的董事，或是沒有投票權的董事會觀察員。

上周五，由OpenAI首席科學家Ilya Sutskever領導的董事會解雇奧特曼並將他踢出董事會後，「復職運動」就開始了，包括臨時執行長Mira Murati、戰略長Jason Kwon、營運長Brad Lightcap在內，OpenAI的主要領導人均敦促董事會辭職並讓奧特曼回歸。

去年11月，ChatGPT問世即爆紅，38歲阿特曼一夕成名，獲封「ChatGPT之父」，並在擔任執行長期間，將OpenAI推向全世界最重要的人工智慧公司之一。

不料奧特曼17日無預警遭解職，不出幾小時，總裁布羅克曼隨即請辭，引發高層人事大海嘯。除此之外，一群資深研究員也在同日辭職。沒想到，不出一天時間又傳出公司董事會在以微軟為首的投資人施壓下，尋求讓阿特曼回鍋，對此知情人士透露奧特曼心情上「五味雜陳」。

消息人士也指出，奧特曼和布羅克曼和友人提到正在和投資者商量另外成立新創公司。

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