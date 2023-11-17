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馬斯克讚反猶文「是真相」挨轟 IBM、蘋果等火速撤廣告

編譯盧炯燊／綜合17日電
馬斯克認同X社媒平台上一篇反猶貼文，引起軒然大波，不但白宮譴責，許多大公司也以撤廣告方式來抵制X平台。(Getty Images)
馬斯克認同X社媒平台上一篇反猶貼文，引起軒然大波，不但白宮譴責，許多大公司也以撤廣告方式來抵制X平台。(Getty Images)

電動車製造商特斯拉執行長兼火箭公司SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)，由於認同X平台上一條反猶太貼文時說「你說的是事實真相」，結果惹來軒然大波，遭各方譴責支持反猶，不但IBM、蘋果等公司17日陸續撤下在X平台的廣告，白宮也譴責馬斯克散播反猶太謊言。

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)17日發聲明，說以最強烈措辭譴責這種令人憎惡的反猶太主義和種族主義仇恨行為，又指這是違背了作為美國人的核心價值觀；聲明說每個人都有責任反對仇恨，反對任何攻擊美國同胞尊嚴及損害社區安全的人。

風波緣於有用戶在X平台貼文，指猶太人正在煽動對白人仇恨，又祭出白人極端分子常用的「大替代」(Great Replacement)陰謀論，這個陰謀是認為猶太人及左派，正在策畫用非白人移民取代白人的種族和文化，這將導致「白人種族滅絕」。

馬斯克對此回應說「你說的是事實真相」，結果引發猶太社區強烈反彈，IBM、蘋果、谷歌、亞馬遜及迪士尼等停止或考慮停止在X上打廣告，並要求蘋果和谷歌從他們的平台上刪除X。

在認同引發各方譴責後，馬斯克再沒有任何回應，對白宮的聲明也如是。

X首席執行官亞卡里諾(Linda Yaccarino)16日說，該公司一直努力打擊反猶太主義，這些努力是非常明確，同時強調「世界上任何地方都沒有反猶的立足之地」。

有民權組織表示，自馬斯克2022年10月收購推特並易名X後，不斷減少對貼文內容的審查，導致X上的仇恨言論急劇增加。

「紐約時報」引述X平台內部消息說，自馬斯克貼文一出後，X平台員工不停接到廣告商電話，說想知道為什麼馬斯克會發表反猶太主義言論。

據反對反猶太主義的非營利組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)稱，自以色列與哈瑪斯開戰後，美國的反猶事件較去年同期增加了近四倍。

猶太 馬斯克 白宮

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