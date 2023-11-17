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尋求就醫超過1小時 田州女囚牢中獨自生娃

編譯徐薏茹／即時報導
田納西州一名女囚獨自在牢房中產下嬰兒，凸顯出缺乏被監禁懷孕婦女照護的全國標準。(Getty Images)
田納西州一名女囚獨自在牢房中產下嬰兒，凸顯出缺乏被監禁懷孕婦女照護的全國標準。(Getty Images)

田納西州一名女囚日前尋求就醫超過一小時後，最終獨自在監獄牢房內分娩。該案凸顯女性的監禁問題，並遭呼籲監獄改革權益人士批評，提出有關監獄中懷孕婦女被忽略或處於風險中的疑慮。

在田州監獄產子的女性身分未公開，她在克拉克斯維爾市(Clarksville)蒙哥馬利郡監獄服刑；根據蒙哥馬利郡警長辦公室指出，這名女囚於上午11時31分告知監獄人員「醫療問題」。

據稱，一名護理人員幾分鐘後抵達現場評估狀況，接著離開前去諮詢其他醫療人員；另一名護理人員於11時54分抵達「執行後續評估」，醫療人員隨後離開「繼續評估情況並指示進行額外的醫療檢測」。

12時41分，一名獄方人員發現該女囚已經分娩，立刻協助她並通報醫療人員，把女囚與嬰兒送往醫院。

這一案件顯示，儘管大部分監獄設施有其政策，但實際上缺乏被監禁懷孕婦女照護的全國標準。

非政府組織Penal Reform International指出，在監禁期間分娩的女性通常在醫院臨盆。

2019年發表於美國公共衛生期刊(AJPH)的研究表明，2016至2017年，大部分的監獄孕婦最終活產或流產。

美國醫學會(AMA)指出，全國大部分被監禁的母親允許在醫院與他們的新生兒相處一日，母親返回監獄服刑後，新生兒將被安置於親戚家或收養單位。

約翰霍普金斯大學醫學院婦產科副教授卡羅琳·蘇夫林(Carolyn Sufrin)曾研究監獄的懷孕女囚情況，2018年她曾說：「懷孕的早期識別非常重要，以確保孕婦接受適當的產前護理，如果需要墮胎護理，應及時轉診。」

監獄 醫學 田納西州

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