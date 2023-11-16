退休警犬放空 聽到關鍵字「職業病發作」秒回神瞪大眼

一隻已經退役多年的警犬聽到爸爸在念購物清單毫無反應傻愣看窗外，結果當飼主說到關鍵字的時候牠立刻回神。 (截自TikTok)

千萬不能小看警犬的能力，就算是退休 也一樣。一隻已經退役多年的警犬聽到飼主在唸購物清單毫無反應傻愣看窗外，結果說到關鍵字的時候牠立刻回神，雙眼發亮直視飼主，就像是在說「你要確定捏」，帥氣可愛的模樣吸引不少網友討論。

Tiktok上一名用戶「its_a_dogs_lifee」家中飼養的德國牧羊犬丹帝(Dante)是一隻戰功彪炳的退役警犬，曾經破獲許多毒品 走私案，目前他正在新家享受退休後的安靜生活，某天飼主拿著一長串購物清單在丹帝面前念出來，丹帝一聽不是人類的食物不然就是自己的飼料等等，相當心不在焉地看著窗外，豈料這時候飼主突然脫口而出「古柯鹼」三個字，散漫的丹帝立刻非常嚴肅地看向飼主，就像是在說「你要確定你在講什麼欸」。

丹帝的飼主表示，拍攝這段影片只是想要試試看丹帝是否還保持著警犬時代的警覺性，果然一開始念了一堆食物的名字像是義大利 麵、牛奶、麵包等等都沒反應，一聽到古柯鹼三個字丹帝立刻從徬徨中回過神來，死死盯著自己的飼主，極度嚴肅的模樣讓爸爸也很驚訝，直呼不愧是退役警犬，聽到關鍵字馬上保持警覺。