美國務院員工連署反對挺以 布林肯致信：尊重但支持以軍自我保衛

美國國務院數十員工13日連署最新一封內部異議電文，表達反對政府處理以巴衝突的方式，國務卿布林肯也在當天致信肯認異議，但仍支持以色列自我保衛的權利。（Getty Images）

紐約時報報導，美國國務院 數十員工13日連署最新一封內部異議電文（Dissent Memo），表達反對政府處理以巴衝突的方式，國務卿布林肯 （Antony Blinken）也在當天致信肯認異議，但仍支持以色列 自我保衛的權利。

以巴衝突爆發首周至今，國務院已經出現三封異議電文，要求總統拜登（Joe Biden）呼籲停火。1971年，國務院在越戰期間設立異議電文渠道，提供並保護官員表達反對意見的權利。

不過以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）堅持停火只會讓哈瑪斯有機可乘；對此拜登政府一方面支持這個論點，同時敦促「人道暫停」。

另一封電文作者要求政府在以色列和可能組成巴勒斯坦政府的勢力間研擬長期和平協議，而不是出一張嘴而已。

美國新聞網站Axios率先報導，最新一封電文主張讓以色列用巴勒斯坦囚犯交換人質，其中部分尚未定罪。

面對內部異議聲浪，布林肯剛開始親自和連署者懇談，也委由高層幕僚了解員工意見，並且在近東事務局（Near East Affairs）辦理至少一場意見會，當時不少人認為政府過分包容以色列對加薩平民造成的慘重傷亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，13日，布林肯致信回應最新電文，當中肯認員工抱持的反對意見。

「我清楚多數人無法接受持續衝突造成的慘重傷亡，日復一日看著嬰兒、孩童、老人和婦女等等百姓罹難相當煎熬，我也感同身受。國務院內不少人可能不同意政府在以巴衝突中的立場，認為美國應該且有能力更好避免平民傷亡。我們都有聽到，你們的意見也是決策的一環。」

布林肯談到上周出訪中東地區，「美國政府的整體目標沒有改變—盡快終結駭人的衝突，同時支持以色列在遵循國際人道法的前提下行使自我保衛的權利和義務，確保10月7日的恐怖突襲再也不會發生。」

另外，布林肯提到，國務院已經在華府舉辦多場論壇，邀請員工暢談在以巴衝突上的觀點和建議策略。

至於衝突落幕後的規畫，布林肯直言，「誠如我在公開場合和私下發言，巴勒斯坦人民的心聲必須是戰後布局的核心，我相信由巴勒斯坦人帶領的加薩以及約旦河西岸。重建加薩的過程需要各方持續不斷的努力。」

但是美國官員也強調，政府固然歡迎不同意見，可是員工必須接受和實踐高層決策。