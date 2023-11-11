習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

中國國家主席習近平在愛荷華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

彭博資訊報導，在美中關係全國委員會（National Committee on US-China Relations）及美中貿易全國委員會（US-China Business Council）協調下，中國國家主席習近平 在愛阿華州 的一群「老朋友」，獲邀參加2023年亞太經濟合作會議（APEC）期間的場邊招待會和晚宴。

1985年，習近平還是默默無名的中國官員，曾率領河北省代表團到愛阿華州考察農作方式，並造訪當地小鎮馬斯卡廷（Muscatine），期間受到蘭德（Sarah Lande）、度查克（ Gary Dvorchak）和巴倫（Luca Berrone）等一群人在地人熱情款待，他們在兩周的時間裡一同參觀農場、吃烤豬大餐和遊密西西比河。

現在85歲的蘭德談起這段回憶仍舊感到不可思議，「我們就是一群普通人，搞不清楚他為什麼喜歡我們，可是我們迫不及待和他重逢了。」

當年，度查克的父母曾為習近平提供睡房，而度查克和手足曾和習近平大聊美國電影；當時的愛阿華經濟發展官員代表巴倫曾開車帶著習近平到處參訪。

「他想學習如何餵飽人民，」蘭德受訪時提到，且習近平看過馬克吐溫（Mark Twain）作品後「非常希望能見識密西西比河的模樣」。當時蘭德邀請習近平到家中用餐，觀賞密西西比河畔風光。

這段往事令習近平難以忘懷，2012年，習近平擔任國家副主席且即將成為最高領導人時曾舊地重遊，也與這群老朋友相見歡。

當時習近平前往蘭德家作客說到，「你們是我在美國頭一次結識的人，對我來說，你們代表了美國。」

習近平和這群愛阿華當地人的友誼維持將近40年時間，這和美中兩大經濟體過去幾年來的猜忌形成鮮明對比。

拜登 總統（Joe Biden）和習近平15日將在舊金山的亞太經合會會面。