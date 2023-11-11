防AI侵害權益 好萊塢演員停止罷工協議含護欄條款

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會在罷工時一直強調有關AI使用的護欄條款。（歐新社）

從電腦生成的「臨時演員」到人工智慧（AI ）「殭屍」，美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）針對AI在好萊塢的使用，今天公布結束罷工 協議中相關新限制。

法新社報導，SAG-AFTRA和迪士尼 （Disney）、網飛（Netflix）等製片公司8日達成協議，結束為期近4個月的罷工。SAG-AFTRA理事會今天以86%的支持率批准這份協議。

協議的關鍵部分，除了最低薪資調高7%，以及設立一個每年規模4000萬美元的新基金，將熱門節目的部分收益從製片方撥給演員外，也包括有關AI使用的護欄條款。

SAG-AFTRA談判代表克萊布崔-艾爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）在記者會上表示，這份協議「能讓影視產業繼續前進，並沒有封殺AI，但它確保表演者能受到保護，他們的同意權受到保護。他們得到公平報酬和就業的權利也受到保護。」

製片公司近年來一直在實驗AI技術，從利用逼真的「數位複製」重現已故影星，到使用電腦生成背景人物來減少打鬥場面所需的演員數量。

許多想削減成本的製片人希望AI發揮更大的作用，並已經開始要求一些表演者在片場參與高科技的3D「人體掃描」，但往往不解釋這些影像將如何及何時會被使用。

不過克萊布崔-艾爾蘭表示，現在使用演員的數位影像時，必須支付演員他們在現實生活中完成相同「工作量」的報酬。

基於擔憂背景臨演的工作可能最先被AI取代，協議也訂出嚴格限制。

此外，每當製片公司在電影或電視影集中使用演員的數位複製影像時，都必須得到演員或其遺產管理者的同意。

製片方請求演員授權永久使用複製影像時，也不得提供定型化契約，必須對每次如何使用複製影像提供「合理具體描述」。