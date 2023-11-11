防AI侵害權益 好萊塢演員停止罷工協議含護欄條款
從電腦生成的「臨時演員」到人工智慧（AI）「殭屍」，美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）針對AI在好萊塢的使用，今天公布結束罷工協議中相關新限制。
法新社報導，SAG-AFTRA和迪士尼（Disney）、網飛（Netflix）等製片公司8日達成協議，結束為期近4個月的罷工。SAG-AFTRA理事會今天以86%的支持率批准這份協議。
協議的關鍵部分，除了最低薪資調高7%，以及設立一個每年規模4000萬美元的新基金，將熱門節目的部分收益從製片方撥給演員外，也包括有關AI使用的護欄條款。
SAG-AFTRA談判代表克萊布崔-艾爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）在記者會上表示，這份協議「能讓影視產業繼續前進，並沒有封殺AI，但它確保表演者能受到保護，他們的同意權受到保護。他們得到公平報酬和就業的權利也受到保護。」
製片公司近年來一直在實驗AI技術，從利用逼真的「數位複製」重現已故影星，到使用電腦生成背景人物來減少打鬥場面所需的演員數量。
許多想削減成本的製片人希望AI發揮更大的作用，並已經開始要求一些表演者在片場參與高科技的3D「人體掃描」，但往往不解釋這些影像將如何及何時會被使用。
不過克萊布崔-艾爾蘭表示，現在使用演員的數位影像時，必須支付演員他們在現實生活中完成相同「工作量」的報酬。
基於擔憂背景臨演的工作可能最先被AI取代，協議也訂出嚴格限制。
此外，每當製片公司在電影或電視影集中使用演員的數位複製影像時，都必須得到演員或其遺產管理者的同意。
製片方請求演員授權永久使用複製影像時，也不得提供定型化契約，必須對每次如何使用複製影像提供「合理具體描述」。
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