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阿州男遭電擊顏面幾全毀 整顆眼睛移植創全球首例

編譯潘勛／綜合9日電
羅德里奎茲醫師為詹姆斯動移植手術。(路透)
羅德里奎茲醫師為詹姆斯動移植手術。(路透)

紐約大學外科團隊9日宣布，阿肯色州男子詹姆斯(Aaron James)因工作於高壓電線發生意外，致幾乎顏面全毀以及左眼損毀，5月接受手術移植以來，雖然新左眼仍無視力及眨眼，但他表示開始有感受，希望能替未來類似移植手術帶來貢獻。

美聯社報導，紐約大學朗格尼(Langone)醫學中心表示，為詹姆斯移植新眼睛，支撐新移植的眼眶及眼瞼，希望能為他新移植的臉帶來更美觀的效果，術後迄今病人恢復良好，新眼看來很健康。

46歲的詹姆斯原有的右眼仍有視力；他表示，接受左眼及全臉移植，感覺不錯；移植的左眼還不能動，無法眨眼，但開始有知覺力；自己必須展開復健，身為第一名接受單眼移植的人，盼取得進展，協助下一個手術病患。

今日移植眼角膜來治療某些視力喪生病例，是常有的事。但移植整顆眼睛，包括眼球、血管及重要的視神經而連上大腦，仍被視為登月般的壯舉，以追求治療全盲。

紐約大學整容手術首席醫生羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)帶頭進行移植手術，他表示，不管詹姆斯接下來有何進展，都提供史無前例的機會，讓學界得窺人眼如何試著療癒；不敢說團隊已能恢復病人視力，但無疑距此目標又跨進一步。

有些眼科專家原本擔心移植的眼球會迅速萎縮成葡萄乾大小，但羅德里奎茲醫生10月為詹姆斯撐開左眼瞼，發現移植的左眼充滿體液，仍然豐滿，一如他未受傷的右眼；醫生們發現血流良好，沒有排斥跡象。

專家們開始分析詹姆斯的腦部掃描圖片，發現他受損的重要視覺神經已有些訊號。

史丹福大學長期研究如何落實眼睛移植的眼科學主任高德堡(Jeffrey Goldberg)表示，這次移植手術的成果令人興奮，動物實驗已讓移植的眼睛能存活，而詹姆斯的案例證實人類也行。

高德堡表示，雖說動物研究大有進展，但最大障礙在如何讓視神經重新成長；他推崇紐約大學團隊勇往直前，把目標放在修補神經，他希望能刺激更多研究。

詹姆斯遭高壓電擊整個臉部受損，此合成圖為移植手術前後對照。（美聯社）
詹姆斯遭高壓電擊整個臉部受損，此合成圖為移植手術前後對照。（美聯社）
醫師羅德里奎茲（右）與詹姆斯（左）合影。（路透）
醫師羅德里奎茲（右）與詹姆斯（左）合影。（路透）

紐約大學 史丹福大學 醫學

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