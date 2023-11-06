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APEC舊金山領袖會議將登場 美：歡迎所有經濟體與會

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國亞太經濟合作資深官員莫瑞（Matt Murray）。（中央社）
美國亞太經濟合作資深官員莫瑞（Matt Murray）。（中央社）

美國國務院APEC事務資深官員莫瑞（Matt Murray）6日表示，即將登場的APEC領袖會議將延續過去幾年的努力，聚焦永續、數位經濟、彈性與包容性等三領域，美國歡迎包含中華台北在內的所有經濟體代表與會，並持續努力促成拜習會。

莫瑞與美國貿易代表署負責APEC事務的助理代表威爾遜（Christopher Wilson）在華府外籍記者俱樂部舉行記者會，說明11日至17日登場的經濟領袖周議題。

莫瑞表示，今年主題為「為各方打造堅韌而永續的未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future for All）， 三大政策優先領域包括「互連（Interconnected）」、「創新（Innovative）」及「包容（Inclusive）」。

即將在舊金山舉行的亞太經濟合作會議經濟領袖周（APEC Economic Leaders’ Week），包括財政部長會議、年度部長會議以及亞太經濟合作經濟領袖會議，分別由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、國務卿布林肯（Antony Blinken） 、貿易代表戴琪（Katherine Tai），與美國總統拜登主持。

莫瑞表示，會議主軸延續過去幾年的會議成果，當21個APEC經濟體面臨包含疫情、俄烏戰爭和以哈衝突的挑戰時，盼透過APEC建立具韌性且可持續的未來，這一年來的APEC各層級會議聚焦能源轉型、糧食安全、災害風險、數位經濟、中小企業和婦女等議題。

除了會議本身，APEC經濟領袖代表在場邊的雙邊和多邊互動也是媒體關注焦點。

莫瑞重申，美國正在為促成拜登和中國大陸國家主席習近平會談而努力，這對美中關係乃至整體區域都有正面意義。

被問到拜登是否會在APEC期間，與台灣領袖代表張忠謀會面，莫瑞表示，他今年兩度訪問台灣與政府部門對話，台灣1991年以中華台北的名義參與APEC以來，一直是正式且平等的夥伴，拜登歡迎中華台北代表與會，但目前沒有可宣布的雙邊領袖代表與會訊息。

張忠謀去年赴泰國參與APEC領袖會議，在場邊會晤代表拜登出席的副總統賀錦麗（Kamala Harris），兩人談到晶片，賀錦麗歡迎台積電赴亞利桑那州設廠。

此外，美國主辦今年度APEC會議，但經濟體成員俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和香港特首李家超均被美國制裁中。

莫瑞說，美國已對所有經濟體成員都發出邀請，會讓所有APEC經濟體代表都能適當參與，主辦會議時除了會秉持APEC精神，也會遵守美國的法律和規範（包含對制裁的考量），美國歡迎香港財政司長陳茂波參加領袖會議。

APEC 拜登 財政部

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