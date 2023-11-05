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加薩傷亡慘重 參議員桑德斯開轟：以軍無權殺害平民

編譯盧思綸 / 即時報導
加薩傷亡節節攀升引發美國參議員憂慮，民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯表示，以色列軍隊沒有權利殺害數以千計的無辜百姓。（Getty Images）
加薩傷亡節節攀升引發美國參議員憂慮，民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯表示，以色列軍隊沒有權利殺害數以千計的無辜百姓。（Getty Images）

彭博資訊報導，隨著加薩走廊罹難人數節節攀升，美國部分進步派和主流民主黨參議員對平民死傷情況也愈來愈憂心，同時凸顯華府和國會內部對於以色列報復哈瑪斯的軍事行動有所分歧。

民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，「以色列固然有權利行使自衛權，可是以色列軍隊沒有權利殺害數以千計的無辜百姓，他們和突襲行動一點關係也沒有。」

參議院軍事委員會（Senate Committee on Armed Services）主席、民主黨的利德（Jack Reed）5日接受福斯電視台專訪，呼籲以色列相信美國情報以協助減少對平民的傷害，並且貫徹戰爭法才能「在思想和情感上贏得戰鬥」。

「我們希望透過情報了解以色列軍方選定攻擊的具體目標，以及在精準導引系統使用直徑較小的炸彈。」

如今，白宮和眾議院共和黨派對於援以緊急援助存在分歧，民主黨內的批評也使拜登（Joe Biden)和中東盟友以色列面臨政治危機。

近東、南亞、中亞暨反恐小組委員會（Subcommittee on Near East, South Asia, Central Asia and Counterterrorism）主席民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）上周呼籲以色列改變軍事行動策略，「挺以色列的人是時候意識到當前行動正在造成大量平民傷亡，不大可能達到永久消滅哈瑪斯的目標。」

民主黨進步派認為美國政府在保護巴勒斯坦平民方面做得不夠，另一派眾議院共和黨人則反對拿援烏資金增加對以色列的援助。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 民主黨 參議員

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