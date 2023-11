加薩傷亡慘重 參議員桑德斯開轟：以軍無權殺害平民

加薩傷亡節節攀升引發美國參議員憂慮,民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯表示,以色列軍隊沒有權利殺害數以千計的無辜百姓。(Getty Images)

彭博資訊報導,隨著加薩走廊罹難人數節節攀升,美國部分進步派和主流民主黨參議員 對平民死傷情況也愈來愈憂心,同時凸顯華府和國會內部對於以色列 報復哈瑪斯的軍事行動有所分歧。

民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問表示,「以色列固然有權利行使自衛權,可是以色列軍隊沒有權利殺害數以千計的無辜百姓,他們和突襲行動一點關係也沒有。」

參議院軍事委員會(Senate Committee on Armed Services)主席、民主黨的利德(Jack Reed)5日接受福斯電視台專訪,呼籲以色列相信美國情報以協助減少對平民的傷害,並且貫徹戰爭法才能「在思想和情感上贏得戰鬥」。

「我們希望透過情報了解以色列軍方選定攻擊的具體目標,以及在精準導引系統使用直徑較小的炸彈。」

如今,白宮和眾議院共和黨派對於援以緊急援助存在分歧,民主黨內的批評也使拜登(Joe Biden)和中東盟友以色列面臨政治危機。

近東、南亞、中亞暨反恐小組委員會(Subcommittee on Near East, South Asia, Central Asia and Counterterrorism)主席民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)上周呼籲以色列改變軍事行動策略,「挺以色列的人是時候意識到當前行動正在造成大量平民傷亡,不大可能達到永久消滅哈瑪斯的目標。」

民主黨進步派認為美國政府在保護巴勒斯坦平民方面做得不夠,另一派眾議院共和黨人則反對拿援烏資金增加對以色列的援助。

