AI科技助原聲 披頭四新歌問世 製作歷時45年

披頭四合唱團解散53年後,在AI的助力下,2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年,披頭四團員,約翰·列儂(左起)、喬治·哈里遜、林哥‧史塔和保羅·麥卡尼在英國利物浦合影。(美聯社)

當披頭合唱團(the Beatles)於1970年底解散時,全世界的歌迷莫不希望他們有朝一日能夠復合;1980年12月8日,主場兼吉他手約翰‧藍儂(John Lennon)在紐約寓所前遇刺身亡,粉碎了歌迷們的希望;2001年的11月29日,另一名吉他手喬治‧哈里遜(George Harrison)因罹癌去世,讓全球粉絲再受一次打擊。當時任誰也無法想像,20多年後的今天,竟然還會有一首全新的披頭作品問世。

不要懷疑,這首名為「Now and Then」的新歌,的的確確是披頭四的作品,約翰‧藍儂作詞、作曲、演奏鋼琴和主唱;喬治‧哈里遜吉他伴奏;保羅‧麥卡尼(Paul McCartney)彈貝斯;林哥‧史塔(Ringo Starr)打鼓,一如他們年輕時代從英國利物浦發跡的合作模式。

不同的是,這次他們四人是各自在不同的時間、不同的空間,合力完成這首歌。無庸諱言,現代錄音科技和人工智慧 ,在其中也扮演了非常重要的角色。

1978年,藍儂在家中寫下「Now and Then」,開始自彈自唱,同時用手提錄音機收錄下來,但這就只是他隨興的聲音紀錄,連樣帶(demo tape)都稱不上。而且他就只錄了那麼一次,從此未再碰過這首歌。這是藍儂生前寫的最後一首曲子。

藍儂不幸遇刺後,留下大量的手稿、詞譜和錄音帶,遺孀小野洋子(Yoko Ono)無心也無力整理;直到1994年,小野才將這些珍貴資料素材寄給麥卡尼,其中包括了這捲「Now and Then」錄音帶。另外三名披頭成員試圖重新整理這首歌,但錄音帶品質實在太差了,不僅藍儂的歌聲和鋼琴的彈奏聲完全混在一起,而且音質模糊,難以辨識。三人束手無策,重製計畫也就因此擱置。然後,哈里遜過世。

時間快轉到2021年,電影「魔戒」三部曲導演彼得傑克森(Peter Jackson)在製作關於披頭四的紀錄片「Get Back」時,從麥卡尼那裏得知了這件事,自告奮勇提供協助。傑克森的製作公司利用現代錄音技術,在AI科技協助下,成功地將藍儂的聲音和鋼琴伴奏分隔開來並強化;世人終於能夠清楚地聽出「Now and Then」的歌詞與旋律。

麥卡尼接著加入了當年哈里遜嘗試為「Now and Then」伴奏的吉他錄音,並模仿哈里遜的風格再補上幾個小節,然後又親自用貝斯伴奏。接下來,麥卡尼將半成品樣帶寄給了定居在加州 的史塔,讓他敲敲打打地補上爵士鼓。最後,在傑克森公司的錄音室裡,一支20餘人的大型弦樂團為這首曲子添加了最終的潤飾。就這樣,創作過程歷時45年的披頭合唱團最新作品終於完成。