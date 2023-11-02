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AI科技助原聲 披頭四新歌問世 製作歷時45年

編譯彭尚興／綜合2日電
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年，披頭四團員，約翰·列儂(左起)、喬治·哈里遜、林哥‧史塔和保羅·麥卡尼在英國利物浦合影。(美聯社)
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年，披頭四團員，約翰·列儂(左起)、喬治·哈里遜、林哥‧史塔和保羅·麥卡尼在英國利物浦合影。(美聯社)

當披頭合唱團(the Beatles)於1970年底解散時，全世界的歌迷莫不希望他們有朝一日能夠復合；1980年12月8日，主場兼吉他手約翰‧藍儂(John Lennon)在紐約寓所前遇刺身亡，粉碎了歌迷們的希望；2001年的11月29日，另一名吉他手喬治‧哈里遜(George Harrison)因罹癌去世，讓全球粉絲再受一次打擊。當時任誰也無法想像，20多年後的今天，竟然還會有一首全新的披頭作品問世。

不要懷疑，這首名為「Now and Then」的新歌，的的確確是披頭四的作品，約翰‧藍儂作詞、作曲、演奏鋼琴和主唱；喬治‧哈里遜吉他伴奏；保羅‧麥卡尼(Paul McCartney)彈貝斯；林哥‧史塔(Ringo Starr)打鼓，一如他們年輕時代從英國利物浦發跡的合作模式。

不同的是，這次他們四人是各自在不同的時間、不同的空間，合力完成這首歌。無庸諱言，現代錄音科技和人工智慧，在其中也扮演了非常重要的角色。

1978年，藍儂在家中寫下「Now and Then」，開始自彈自唱，同時用手提錄音機收錄下來，但這就只是他隨興的聲音紀錄，連樣帶(demo tape)都稱不上。而且他就只錄了那麼一次，從此未再碰過這首歌。這是藍儂生前寫的最後一首曲子。

藍儂不幸遇刺後，留下大量的手稿、詞譜和錄音帶，遺孀小野洋子(Yoko Ono)無心也無力整理；直到1994年，小野才將這些珍貴資料素材寄給麥卡尼，其中包括了這捲「Now and Then」錄音帶。另外三名披頭成員試圖重新整理這首歌，但錄音帶品質實在太差了，不僅藍儂的歌聲和鋼琴的彈奏聲完全混在一起，而且音質模糊，難以辨識。三人束手無策，重製計畫也就因此擱置。然後，哈里遜過世。

時間快轉到2021年，電影「魔戒」三部曲導演彼得傑克森(Peter Jackson)在製作關於披頭四的紀錄片「Get Back」時，從麥卡尼那裏得知了這件事，自告奮勇提供協助。傑克森的製作公司利用現代錄音技術，在AI科技協助下，成功地將藍儂的聲音和鋼琴伴奏分隔開來並強化；世人終於能夠清楚地聽出「Now and Then」的歌詞與旋律。

麥卡尼接著加入了當年哈里遜嘗試為「Now and Then」伴奏的吉他錄音，並模仿哈里遜的風格再補上幾個小節，然後又親自用貝斯伴奏。接下來，麥卡尼將半成品樣帶寄給了定居在加州的史塔，讓他敲敲打打地補上爵士鼓。最後，在傑克森公司的錄音室裡，一支20餘人的大型弦樂團為這首曲子添加了最終的潤飾。就這樣，創作過程歷時45年的披頭合唱團最新作品終於完成。

「Now and Then」於2日正式發行，並從即日起在Spotify、Apple Music和Amazon Prime Music等平台提供付費下載。

披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新...
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。(美聯社)
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新...
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年，披頭四（從左上順時針方向）成員，約翰·列儂、喬治·哈里遜、保羅·麥卡尼和林哥‧史塔在倫敦火車車廂窗戶留下的知名合照。(美聯社)

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