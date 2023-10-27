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緬因州槍手「可能在找前女友」 警包圍住宅發現神祕紙條

編譯徐榆涵／即時報導
緬因州槍案的40犯嫌逃亡超過一天，警方稍早包圍他的住處。（歐新社）
緬因州槍案的40犯嫌逃亡超過一天，警方稍早包圍他的住處。（歐新社）

緬因州路易斯頓市（Lewiston）一家保齡球館和一家酒吧25日發生槍擊案，造成18死13傷，犯嫌、陸軍後備役人員卡德（Robert Card）已逃亡逾24小時，稍早警方前往卡德位在鮑登市（Bowdoin）附近的家中搜索，並在其家中發現一張神祕紙條。

有影片顯示，執法人員包圍一處住宅，並用擴音器說「FBI，開門，現在就出來。」

現年40歲的卡德25日晚上在路易斯頓市槍殺18人，此後持續在逃，路易斯頓市距離他位於鮑登市的家15英里。根據NBC報導，他的汽車被發現丟棄在距離路易斯頓市7英里處的里斯本鎮（Lisbon）附近。

卡德當地時間25日晚間7時前後，先後前往路易斯頓市一家保齡球館和酒吧燒烤店開槍殺害至少18人、造成逾13人受傷。

26日有消息指，卡德可能正在保齡球館和酒吧尋找他的前女友。當地時間26日下午5時時，警方聚集卡德位在鮑登市的家。

緬因州警方發言人莫斯（Shannon Moss）表示，鮑登住宅搜索為調查的一部分，並沒有發生槍擊事件，待適當時機，會再發布更多資訊。

執法部門消息人士稍早透露，在卡德家中發現一張神祕紙條，警方正在仔細研究這封信的含義，但具體內容或撰寫日前尚未透露。

ABC報導，卡德姊姊向執法官員稱，卡德可能是前往犯案地點尋找他的前女友。法庭文件顯示，他的前妻於2007年訴請離婚，並獲得孩子的共同監護權，但目前尚不清楚她是否為卡德最新的前任。

太陽報報導，卡德擁有一艘12英尺長的水上摩托車SeaDoo，此前還註冊一艘15英尺長的Bayliner遊艇。

海岸防衛隊發言人稱，已著手協尋工作，但未透露是否正在尋找任何特定船隻。

緬因州 槍擊 FBI

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