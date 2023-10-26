北卡民宅5屍命案 4男1女死者不同族裔、從30歲到80歲

犯罪現場示意圖。（取材自pexels／攝影師kat wilcox）

北卡羅來納州柯林頓 (Clinton)一棟位於葛蘭德公路(Garland Highway)民宅，26日驚傳五人遭槍擊 死亡的命案。山普森郡(Sampson County)警長辦公室說，26日零時41分接獲報案，五名死者為四男一女，不同族裔的受害者年齡從30多歲到80多歲之間，受害者彼此之間的關係為何，仍有待釐清。根據媒體報導，警方並未鎖定特定嫌犯。

山普森郡警長索頓(Jimmy Thornton)說，這起命案正由警方與北卡羅來納州調查局(North Carolina State Bureau of Investigation)聯手調查中，在案發現場搜證並過濾線索。

山普森郡警長辦公室資訊長波普(Eric Pope)對地方電視台WNCN指出：「這個早晨對山普森郡來說，絕對是個不尋常的早晨。」他指出，「這對我們的社區來說並不尋常，對任何社區來說都不尋常，令人震驚」。

警方表示，打911電話報案的民眾說，25日11時左右曾跟後來遭到槍擊死亡的其中一名受害者談話。這名報案民眾說，下班回家途中經過這棟民宅查看，結果發現五人已經遇害。警方公布新聞稿中並未公布報案民眾的姓名，也未公布死者姓名。

從25日深夜到26日早晨，同一個社區還發生另外兩起命案。

WNCN電視台報導，警方26日凌晨接獲擾亂秩序報案，員警前往現場時，涉嫌攻擊他人的罪嫌拿槍指著警察，結果在1時40分左右被員警開槍擊斃。

26日早晨6時45分，警方接獲報案指出，一名男子陳屍山普森郡一棟民宅，身上有多處利器造成的創傷。

警方在新聞稿中說，柯林頓民宅五死命案與另外兩起命案並無關聯。