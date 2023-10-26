中菲船隻南海碰撞衝突升級 雷根號訪菲相挺

尼米茲級核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）。（美聯社）

菲中船隻碰撞事件後，菲律賓參謀總長說，憂心北京 繼續升級在南海的侵犯和騷擾行為。美國海軍核動力航空母艦「雷根號」則預定赴菲訪問，表達對菲國及南海補給行動的支持。

馬尼拉當局22日表示，菲國軍方承包補給船Unaiza May 2（UM2）對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）執行運補任務時，中國海警船在馬德雷山號東北方危險攔截並碰撞UM2。

事發後幾天，美國邀請菲律賓主要媒體記者登上在呂宋海峽以東航 行的尼米茲級核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）採訪。雷根號預定本週將抵達馬尼拉港訪問。

呂宋海峽位於菲律賓北端的巴丹群島（Batanes）與台灣間，是菲律賓國土防衛重點之一。

菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）告訴中央社，美國派遣雷根號赴菲訪問，此舉打消外界認為美國可能因為俄烏戰爭和以巴衝突而分散對西菲律賓海或南海注意力的疑慮。

菲律賓媒體記者25日登上雷根號採訪。馬尼拉公報報導，雷根號飛行甲板上搭載60多架飛機，包括F/A-18E/F超級大黃蜂戰機（F/A-18E/F Super Hornet）、E-2空中預警機、EA-18G咆哮者（EA-18G Growler）電子作戰機等。

雷根號約有5000名機組員，其中150人有菲律賓血統。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）說，雷根號的訪問是美國與菲律賓夥伴關係和同盟的象徵。航空母艦訪問並不常見，但這已經是今年來雷根號第2次訪問菲律賓。

他表示：「我們以你們盟友的身分來到這裡，我們在這裡支援菲律賓的安全。我們在這裡支持你們在專屬經濟海域行使主權，我們非常高興地重申我們與菲律賓的同盟堅若磐石。」

中國官媒「環球時報」23日報導，雷根號近日在南海的行動向馬尼拉「發出錯誤訊號，煽動對中國島礁採取更多侵略行動」。

對此，甘戈帕迪耶說，美方數週前就開始安排這次訪問，這些訪問是美菲同盟的一部分，「其他政府可以依照他們的意願解讀，但我們跟菲律賓的同盟堅若磐石，很高興能進行這些訪問，因為這確實彰顯我們堅實的關係」。

甘戈帕迪耶也讚揚馬尼拉當局近來提高運補任務的透明度，向外界展現菲方行使主權，為馬德雷山號駐軍提供補給的行動。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）和GMA新聞網報導，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）25日說：「我們的看法是，中國的行為確實非法、具有侵略性且非常危險。我們看到中國這些行動正在升級。我們很擔心，但正如國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）所說，菲律賓武裝部隊願意保衛我們的國土。」

媒體問及，菲律賓是否可能與其他國家一起執行運補任務。布勞納說：「這是可能性之一。我們正在考慮所有選項。」

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此需定期運送補給。

因中國海警和海上民兵阻撓菲方前往馬德雷山號運補，仁愛暗沙近幾個月成為菲中南海主權紛爭熱點之一。

菲中船隻碰撞事件引發菲國政府高度重視，不僅召見中國大使表達抗議，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）還召開國安會議，討論如何因應。法國、韓國、日本等國針對此事件表態挺菲，美國總統拜登 也強調，美國對菲律賓的防衛承諾堅若磐石。