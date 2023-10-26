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拜登傳下周一簽署規範AI行政命令 「發展成國安工具」

編譯黃淑玲／即時報導
美國總統拜登（Joe Biden）預期下周簽署規範AI的行政命令。（美聯社）
美國總統拜登（Joe Biden）預期下周簽署規範AI的行政命令。（美聯社）

美國總統拜登下周一將簽署規範人工智慧AI）的行政命令，目的在因應快速發展的人工智慧（AI），奠定華府以AI做為國家安全工具的基礎工作，同時也施壓企業必須安全地研發AI技術。

知情人士表示，行政命令內容目前還未最後定案，主要是為各聯邦機構本身使用AI建立指引，藉由指引，以政府採購力量來影響企業進行AI的最佳商業營運。

據了解，白宮下周一要以此機會邀請一些科技業高階主管參加活動，活動主題為「安穩、保全、值得信賴」的人工智慧。

華盛頓郵報的報導則是說，行政命令當中會有新政策，像是要求AI模型在被聯邦機構採用之前，必須經過評測；放寬AI外國技術工作者的簽證需求等。

AI聊天機器人背後的關鍵技術，大型語言模型（LLM），在爭取政府採購前，預期必須強制通過評測。消息來源指出，政府將指定商務部旗下的美國國家標準暨技術研究院（NIST）執行AI系統的測試與評量，並強化AI產業標準。

華爾街日報指出，拜登將簽署的AI行政命令的一大焦點是，將AI發展做為國家安全工具。會有指引規定AI基於國安使用的規則，以及進攻部署時的運用。

美國國會還在辯論是否需要為立法強制規範AI。參院多數黨領袖、民主黨籍的舒默一直認為必須建立護欄，防止AI不當使用。他近來陸續邀請多位重量級科技公司執行長，諸如Meta的祖克柏、微軟的納德拉、特斯拉的馬斯克、OpenAI的奧特曼等人，前去國會參加閉門討論會。

AI 人工智慧 拜登

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