眾院新任議長強生 國會台灣連線成員

共和黨籍眾議員強生今天在全黨支持下，以220票當選新任眾議院議長，結束眾議院長達22天沒有議長的亂象。路透

共和黨 籍眾議員強生今天在全黨支持下，以220票當選新任眾議院 議長，結束眾議院長達22天沒有議長的亂象。強生是國會台灣連線成員，他曾表示，若中國入侵台灣，美國應該做好準備。

共和黨昨晚提名出身路易斯安納州的強生（Mike Johnson），取代數個小時前才獲提名卻又退出的共和黨第3號人物埃莫爾（Tom Emmer），是自前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在3日遭到罷免後，第4位獲得共和黨提名的眾議院議長候選人。

被視為強硬保守派的強生，今天在黨內的全力支持、沒人跑票的情況下，以220票對209票，擊敗民主黨候選人非裔領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries），當選新任聯邦眾議院議長。

強生是眾議院司法與軍事委員會成員，也加入國會台灣連線。他也是2021年「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）與其他挺台抗中法案連署人。

他在今年1月底接受美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）訪問時，被問及對美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）在寫給所轄11萬部隊領導階層的備忘錄中表示，美中可能在2025年開戰。

強生當時表示，所有人都應關切並做好準備。威嚇是美國的首要任務。中國是具侵略性的敵手，也是近乎勢均力敵的對手。中國正在發展並擴張軍隊，近來也極具挑釁，包括針對台灣，美國必須為任何可能做好準備。

他認為，這並非恐懼，反而是件好事，因為美國民眾會希望在這些所有重要議題上謹慎行事。

強生被視為美國前總統川普 （Donald Trump）的盟友。華盛頓郵報（Washington Post）報導，他在川普遭到國會彈劾時，擔任川普辯護團隊成員，也曾質疑2020年總統大選結果，呼籲川普「堅強下去，繼續抗爭」。

在烏克蘭議題上，他呼籲加強監督對烏克蘭援助。今年5月，烏克蘭援助包裹法案表決時，強生是57名投下反對票的共和黨眾議員之一。

強生也反對墮胎，主張限縮LGBTQ權利。美國最高法院去年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）當天，他接受福斯新聞網（Fox News）訪問時表示，憲法沒有墮胎權，「這是重大且歡欣的時刻」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點