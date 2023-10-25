我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

眾院新任議長強生 國會台灣連線成員

中央社華盛頓25日專電
共和黨籍眾議員強生今天在全黨支持下，以220票當選新任眾議院議長，結束眾議院長達22天沒有議長的亂象。路透
共和黨籍眾議員強生今天在全黨支持下，以220票當選新任眾議院議長，結束眾議院長達22天沒有議長的亂象。路透

共和黨籍眾議員強生今天在全黨支持下，以220票當選新任眾議院議長，結束眾議院長達22天沒有議長的亂象。強生是國會台灣連線成員，他曾表示，若中國入侵台灣，美國應該做好準備。

共和黨昨晚提名出身路易斯安納州的強生（Mike Johnson），取代數個小時前才獲提名卻又退出的共和黨第3號人物埃莫爾（Tom Emmer），是自前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在3日遭到罷免後，第4位獲得共和黨提名的眾議院議長候選人。

被視為強硬保守派的強生，今天在黨內的全力支持、沒人跑票的情況下，以220票對209票，擊敗民主黨候選人非裔領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries），當選新任聯邦眾議院議長。

強生是眾議院司法與軍事委員會成員，也加入國會台灣連線。他也是2021年「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）與其他挺台抗中法案連署人。

他在今年1月底接受美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）訪問時，被問及對美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）在寫給所轄11萬部隊領導階層的備忘錄中表示，美中可能在2025年開戰。

強生當時表示，所有人都應關切並做好準備。威嚇是美國的首要任務。中國是具侵略性的敵手，也是近乎勢均力敵的對手。中國正在發展並擴張軍隊，近來也極具挑釁，包括針對台灣，美國必須為任何可能做好準備。

他認為，這並非恐懼，反而是件好事，因為美國民眾會希望在這些所有重要議題上謹慎行事。

強生被視為美國前總統川普（Donald Trump）的盟友。華盛頓郵報（Washington Post）報導，他在川普遭到國會彈劾時，擔任川普辯護團隊成員，也曾質疑2020年總統大選結果，呼籲川普「堅強下去，繼續抗爭」。

在烏克蘭議題上，他呼籲加強監督對烏克蘭援助。今年5月，烏克蘭援助包裹法案表決時，強生是57名投下反對票的共和黨眾議員之一。

強生也反對墮胎，主張限縮LGBTQ權利。美國最高法院去年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）當天，他接受福斯新聞網（Fox News）訪問時表示，憲法沒有墮胎權，「這是重大且歡欣的時刻」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 眾議院 川普

上一則

美中趨熱絡 中國學者：慎防美國大選年有變

下一則

T-Mobile漲價計畫走漏風聲 客戶反彈…自動升級叫停

延伸閱讀

終於…眾院新議長 川普支持者強生首輪就當選

終於…眾院新議長 川普支持者強生首輪就當選
獲共和黨全黨支持 強生當選眾院議長

獲共和黨全黨支持 強生當選眾院議長

一洲焦點／眾議長產生、川普3挫敗、以色列答應先救人質

一洲焦點／眾議長產生、川普3挫敗、以色列答應先救人質
柯恩紐約作證：受川普指示浮報房地價 前總統反斥騙子

柯恩紐約作證：受川普指示浮報房地價 前總統反斥騙子

熱門新聞

杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)

賓大女生喝檸檬汁死亡 連鎖餐廳被控未告知這件事

2023-10-23 12:03
劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
華裔體操選手卡拉·埃克20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學體操教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。(路透)

「教練言語暴力讓我想自殺」華裔體操金牌從猶他大學退學

2023-10-22 21:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人