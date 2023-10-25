關係改善？中美企業在美簽訂十餘份農產品貿易合約

中國駐美大使謝鋒本月22日前往位於愛荷華州的金伯利農場參訪，他告訴農場主人金伯利，農業是中美起步最早、最富實效、最具潛力的合作領域之一。（圖／取自中國駐美大使館官網）

中美關係再現改善訊號？近期，中美雙邊企業在美國簽訂十餘份農產品價值數十億美元的貿易合約。其中，該項採購協議涉及中糧國際、中儲糧油脂、嘉吉、邦吉等公司，這亦是中美自2017年以來首次簽署此類大宗協議。

路透報導，美國大豆出口委員會於當地時間24日表示，中國大宗商品進口商代表團23日在愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）舉行的中美可持續農產品貿易論壇上，簽署了價值數十億美元，以大豆等農產品為主的合作備忘錄。

除大豆產品外，美國大豆出口委員會透露，相關合作協議還包涵玉米、高粱與小麥等農產品。而本次簽署協議的企業包括阿徹丹尼爾公司（ADM）、彭吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）、中糧國際、中儲糧油脂、山東渤海實業、豐益國際旗下富之源飼料蛋白開發有限公司、中國糧油控股有限公司等，共簽署了逾11份的採購協議。

不過，報導指出，框架合約通常是不具約束力的購買意向書，沒有正式的銷售條款。值得關注的是，由於目前全球最大的玉米和大豆出口國巴西今年產量大豐收，中國從美國進口的農作物總量遠低於以往正常水準。

此外，據中國駐美國大使館 網站24日發文稱，上述論壇是由中國食品土畜進出口商會聯合美國大豆出口協會、美國穀物協會、愛荷華州大豆協會等共同主辦。而中國駐美大使謝鋒 亦應邀出席該論壇暨貿易合約簽約儀式，並於活動上發表演說。

謝鋒表示，中美農業合作優勢互補、互利雙贏。兩國分別是全球最大的農產品進口國和出口國，去年中美農產品貿易額已突破500億美元大關。中美農業合作潛力大、大有可為。

謝鋒稱，中國正從農業大國邁向農業強國邁進，對高品質農產品的需求必將進一步成長，並為中美在農業科技創新、綠色發展等領域合作開啟新的空間。他強調，中美農業合作造福兩國、惠及全世界。當前世界糧食安全情勢嚴峻複雜，中美農業合作有利於採用農業先進技術應對國際糧食安全等挑戰，為建立免於飢餓貧困的世界展現負責任大國擔當。

另外，中國國家主席習近平 25日向中美關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，表示作為兩個世界大國，中美能否確立正確相處之道，攸關世界和平發展和人類前途命運。

習近平說，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，與美方推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰，相互成就、共同繁榮，造福兩國，惠及世界。他期盼，美中關係全國委員會和各界朋友繼續關心支持中美關係，為推動兩國關係健康穩定發展發揮建設性作用。