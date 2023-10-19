我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美IT遠距員工 數千北韓人「潛伏」賺高薪祕匯回國資助武器計畫

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

編譯莊瑞萌／綜合19日電
眾院前議長麥卡錫(圖)19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨「給我坐下」，並責怪蓋茨帶領瘋狂八人幫罷免他。（美聯社）
眾院前議長麥卡錫(圖)19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨「給我坐下」，並責怪蓋茨帶領瘋狂八人幫罷免他。（美聯社）

眾院前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)19日在共和黨閉門會議時，與推動將他罷免的佛羅里達州國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)兩人在言詞上你來我往，還傳出麥卡錫一度大聲訓斥對蓋茨「給我坐下！」。

這場會議耗時近四個小時，討論自從蓋茨率領八名共和黨議員與民主黨合作罷黜麥卡錫後，共和黨要如何在尋求議長人選上達成共識的可能途徑。會議雖然曾推舉眾議員喬登(Jim Jordan)出馬角逐議長，但他兩輪投票都未能過關，而且與會的議員形容這次會議過程非常緊張。

消息人士指出，會議進行期間，麥卡錫透過麥克風直接叫蓋茨名字，蓋茨起身發表意見並打斷他說話，於是麥卡錫便不客氣回話說，「給我坐下。」但蓋茨也不甘示弱立刻回嘴。

麥卡錫表示並沒有大聲對蓋茨說話，「我當時對著麥克風說話，他(蓋茨)試圖要打斷我說話，於是我便要他先坐下來。」他補充說，「聽著，我覺得整個國家上下現在都想罵蓋茨。別忘記了，是蓋茨帶領的瘋狂八人小組聯同民主黨把我們推向了這種局面」。

蓋茨則回應表示，「有時他(麥卡錫)情緒會激動。我不是情緒化的人，我是專業的律師，不是麵包師傅，我已經習慣了提出論點及聆聽論述，而不會情緒起伏」。

在蓋茨等人與民主黨議員合作把麥卡錫拉下馬之後，已造成眾院兩周沒有議長，隨著以色列與哈瑪斯衝突及政府可能面臨關門等危機未解，部分議員本考慮強化眾議員麥亨利(Patrick McHenry)代理議長職權，包括角逐議長寶座失利的喬登也同意強化麥亨利職權，但19日仍未獲多數共和黨眾議員支持，蓋茨便是反對者之一。

蓋茨在X平台(昔稱推特)表態說會盡全力反對這項提議。他說，「我認為沒選出眾院議長是對憲法的褻瀆。我們必須堅持，直到選出議長為止」。

眾院前議長麥卡錫19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨(圖)「給我坐下...
眾院前議長麥卡錫19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨(圖)「給我坐下」，並責怪蓋茨帶領瘋狂八人幫罷免他。（Getty Images）

麥卡錫 眾議員 共和黨

上一則

Insider：川普鐵粉金主、矽谷創投天王提爾 是FBI線民

下一則

美IT遠距員工 數千北韓人「潛伏」賺高薪祕匯回國資助武器計畫

延伸閱讀

眾院議長第二輪選舉 喬登仍未過關 19日三度投票

眾院議長第二輪選舉 喬登仍未過關 19日三度投票
喬登議長之路面臨黨內阻撓 溫和派：給我們一個選你的理由

喬登議長之路面臨黨內阻撓 溫和派：給我們一個選你的理由
麥卡錫：喬登可望順利當選新任眾院議長

麥卡錫：喬登可望順利當選新任眾院議長
蓋茨挺史卡利斯角逐眾院議長 格林不支持：他應專心抗癌

蓋茨挺史卡利斯角逐眾院議長 格林不支持：他應專心抗癌

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
聯準會18日公布的報告顯示，全美2020至2022年間家庭財富大增，增幅創30多年紀錄。（美聯社）

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2023-10-18 20:33
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42
紐約哥倫比亞大學學生12日參加在校區舉行的支持巴勒斯坦集會。（Getty Images）

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

2023-10-18 05:11

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用