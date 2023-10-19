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混亂的眾院？記者在電梯發現一片披薩 成網友搞笑題材

世界新聞網王若馨／即時報導
新聞媒體Politico和 E&E記者妮蒂‧普拉卡許(Nidhi Prakash)上傳了一張照片，指周四上午11時30分，她在眾院的電梯裡發現了一片披薩。(截自X平台@Nidhi Prakash)
新聞媒體Politico和 E&E記者妮蒂‧普拉卡許(Nidhi Prakash)上傳了一張照片，指周四上午11時30分，她在眾院的電梯裡發現了一片披薩。(截自X平台@Nidhi Prakash)

選不出議長的眾院，在周四似乎持續混亂場面，一名記者推文顯示有片披薩掉在眾院電梯地板上，照片迅速在網路上瘋傳。

由於共和黨在數場內部會議後，仍然無法就推舉議長達成共識，一箱箱的食物持續被搬進會議室裡，包括披薩、零食、飲料等。

紐約郵報記者克里斯汀森(Josh Christenson)說：「補給持續被運進來…這不是一個好兆頭，看起來短時間內問題無法解決了。」

新聞媒體Politico和 E&E記者妮蒂‧普拉卡許(Nidhi Prakash)在X平台(昔稱推特)上傳了一張照片，指周四上午11時30分，她在眾院的電梯裡發現了一片披薩，這迅速成為網友搞笑的素材。

有人說：「太過分了，是我們的稅金耶！」、「是喬登(Jim Jordan，經過兩輪投票仍未獲得同黨足夠票數支持的候選人)的嗎？」、「議員們真的不懂怎麼收拾自己的殘局耶」、「華府變成拉斯維加斯了」、「就讓披薩當新議長吧」、「是忍者龜啦(註：漫畫中忍者龜的主食是披薩)」。

喬治亞州共和黨眾議員柯林斯(Mike Collins)也加入搞笑行列：「抱歉我趕時間，得趕緊拿標語去參加集會。」還有人稱這是國會的「披薩門」事件。

有網友調侃說：「蓋茨(MaGatez)昨晚人在哪啊？」

蓋茨是罷免前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的領頭人物，紐約郵報引述消息來源表示，周四在共和黨內部會議中，幾乎席間成員都對蓋茨報以噓聲，表達對他造成這一連串亂象的不滿。

眾院 共和黨 眾議員

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