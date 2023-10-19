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為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜

聯合新聞網/即時報導
「派對媽」歐康納被控39項罪名，不認罪。（美聯社）
「派對媽」歐康納被控39項罪名，不認罪。（美聯社）

加州48歲的媽媽歐康納（Shannon O'Connor），被指控引誘未成年的青少年到自家豪宅開「多人運動趴」，甚至連自己兒子也參與其中，舉凡撿屍、酗酒、多人床上運動樣樣來，甚至連歐康納自己都下場縱慾。

綜合外電報導，歐康納從2020年夏季到2021年2月之間，為自己15歲的兒子和其朋友們舉辦多場性愛派對。她多趁丈夫外出時，邀請青少年到位於加州要價470萬美元的豪宅狂歡。

美國檢方調查時發現，歐康納曾上網搜尋「性感的16歲少女」、「漂亮的16歲女孩」，此外她還慫恿兒子同學半夜逃家，之後再親自接到豪宅大玩性愛趴。根據調查報告，歐康納會鼓勵這群青少年酗酒、發生性關係，其中有些人是自願發生性行為、但也有人遭撿屍性侵，甚至歐康納「興致一來」也會加入荒淫派對。

此外，根據檢察官調查，歐康納對於少女容貌有一套嚴格標準，如果被她認為不夠漂亮、年輕，還會拒絕對方參加派對。

2021年時歐康納察覺自己正被警方調查，馬上帶著兒子從加州搬到北方的愛達荷州，但警方仍在當年10月逮捕歐康納，當警方破門而入時，屋內甚至有12名陪她過夜的青少年。

歐康納的種種獸行遭指控39項罪名，但她堅稱所有性行為都是青少年們「自願發生」，面對指控均不認罪。

加州 愛達荷州 性侵

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