注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

行動電信服務供應商T-Mobile 素以指責競爭對手向客戶收取過高費用聞名，但該公司本周通知部分用戶，除非客戶選擇退出，否則將被自動轉成更昂貴的計費方案；新方案的服務費用每月每支話線通常要多付5元。

受影響的舊費率方案包括T-Mobile ONE、Magenta、Magenta 55和Simple/Select Choice。使用這些方案的許多客戶會被改成T-Mobile今年稍早推出的Go5G套餐方案；每條話線起價為每月含稅75元。這項最新變化不適用於Metro等預付費電話服務。

T-Mobile拒絕透露其所謂後付費合約下的7400萬條電話線路中，有多少會被自動更改為新方案。但客戶可以致電其客戶服務部門選擇退出此變化。

T-Mobile發言人在電郵中表示：「我們一直在設法讓客戶獲得更多服務，並簡化其體驗，所以才將一小部分使用某些舊資費方案者，轉至功能更強和附加服務更多的新方案。」

T-Mobile為贏得新用戶，2010年代曾大力宣傳公司對客戶做法友善，遠勝過AT&T 和Verizon等競爭對手；股價因此一度飆升。但前述改變客戶方案的最新舉措顯示，光是靠占據市場份額，已無法讓投資 人滿意，必須讓業務更加集中，才能符合現實需求。

T-Mobile於2020年收購Sprint，在全美三大全國性手機網路服務供應商中，訂戶量居第二高。公司號稱自己是「非運營商」，避免出現超額收費等容易惹惱客戶的「痛點」。AT&T和Verizon去年都提高了部分舊套餐費率和費用，迫使客戶不得不升級到更昂貴套餐方案，以免為相同服務支付更多費用。T-Mobile的最新舉措，明顯遵循了行業模式。

多年來，向客戶追加銷售的最佳時機是大家購買新智慧型手機之際。但現在國人換購新手機的等待時間較過去長，促使公司變得更加積極。