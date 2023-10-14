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流感、RSV開始蔓延全美 醫師籲：萬聖節前打好疫苗

編譯俞仲慈／綜合14日電
聯邦疾病防治中心報告指稱，雖然目前病例仍處於少數，但流感已開始在全國蔓延，呼籲民眾盡快接種疫苗並勤戴口罩，預防感染。(美聯社)
聯邦疾病防治中心報告指稱，雖然目前病例仍處於少數，但流感已開始在全國蔓延，呼籲民眾盡快接種疫苗並勤戴口罩，預防感染。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述聯邦疾病防治中心(CDC)最新報告指稱，雖然目前病例仍處於少數，但流感已開始在全國蔓延，呼籲民眾盡快注射疫苗並勤戴口罩，預防感染。

CDC國內流感監測小組負責人艾莉西亞·巴德(Alicia Budd)13日警告說：「即使目前少量的病例也可能在未來數周內突然增加。」並表示CDC尚未發現去年底流感疫情提前爆發的跡象。

據了解，去年兒童感染流感的人數和往年相比，多到「不成比例」，CDC資深流行病學家丹妮爾·尤利亞諾(Danielle Iuliano)證實，2022至2023年流感季節，和流感有關的小兒科就診和住院人數高於往年，幾乎都屬於A型流感，其中多數是H3N2病毒，但今年入秋以來，多數流感病例多是H1N1病毒。

尤利亞諾表示：「有鑑於去年發生的狀況，孩童施打疫苗對於預防感染、防止住院、甚至防止重症都至關重要。」建議出生滿六個月的幼童以及所有年齡層皆應每年注射一次流感疫苗

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)傳染科醫師克莉絲汀·英格朗(Kristin Englund)也強調：「我都告訴病人最好在萬聖節前打好疫苗。」並表示注射疫苗後，需要至少兩周時間才能產生抗體，取得最大程度的保護力。

根據WastewaterSCAN每周三次從全國36州汙水站收集的資料顯示，已有跡象顯示流感、新冠病毒和呼吸道融合病毒(RSV)已經開始蔓延，儘管散播速度相對緩慢。

愛默蕾大學(Emory University)環境衛生助理教授兼WastewaterSCAN計畫主任瑪蘭妮·沃爾夫(Marlene Wolfe)表示：「全國流感和RSV篩檢已經開始加速，而且平均速度比夏季中旬高出很多。」

同時醫師呼籲民眾應該盡量減少感染機會，包括必要時戴口罩；克利夫蘭診所從下周起將要求探病者都戴上口罩，但並不強制。

流感疫苗 CDC 口罩

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