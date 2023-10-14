史丹福大學講師疑當眾霸凌猶太學生 遭停職調查

史丹佛大學一名講師，在課堂上對猶太學生說出反猶太言論。(美聯社)

中東緊張情勢升溫，美國多所校園傳出「反猶太 主義」事件，史丹福大學 一名講師在課堂針對猶太裔學生談論殖民者惹議，並已遭停職，校方介入調查。學者也呼籲，用建設性對話化解對立。

加州灣區多所學校13日加強維安、部分學校停課，應變前哈瑪斯領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）號召的「全球聖戰日」（Global Day of Jihad），史丹福大學法學院也改採線上上課，不安氣氛這幾天蔓延校園。

7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列 ，殺害平民，以色列官員矢言摧毀哈瑪斯。中東緊張局勢升溫之下，全美各地校園也頻頻傳出「反猶太主義」事件，除哈佛大學親巴勒斯坦學生團體發布連署信，抨擊以色列種族隔離制度外，史丹福大學和柏克萊加大等學校也傳出類似案例。

網路上一度出現一份「校園清單」，點名全美涉入「反猶太主義」的校內組織，不少輿論呼籲校方思考道德倫常，做出更嚴正的回應。

史丹福大學一名講師，本周上課時，在一堂必修課以「殖民主義」為題，要求猶太裔學生舉手表明身分，並拿走其中一名男學生的物品，要求該學生與其他人保持距離，同時告訴大家「這就是以色列人對巴勒斯坦人做的事」。根據校方聲明，該名講師已停職，學校正介入調查。

史丹福大學最新聲明明言，「學術自由不容許針對學生身分的行為」，並強調「學校明確反對基於宗教、種族、國籍和其他類別的仇恨」。

紐約時報13日評論文章認為，史丹福大學堅持言論自由是正確的事，不過應該採取更快速和更有力行動來對抗恐怖主義，尤其是學校曾發生過類似事件。最近一次是2019年有反猶太主義漫畫被張貼在校園。

7日的衝突爆發後，史丹福大學建築物外牆被發現掛著幾張白色床單，上面以紅字寫上「以色列幻想正燃燒殆盡」等標語，9日已被移除。

校方起初發布聲明，表示史丹福大學身為學術機構，不對地緣政治議題和新聞事件採取立場，並指出「橫幅沒有逾越法律界線，但是時間、地點、方式違背大學中立的觀點」，基於置放地點的緣故必須予以移除。

校內的「巴勒斯坦正義學生團體」（SJP）於史丹福日報（The Stanford Daily）刊文指出，西方媒體將保家衛國的烏克蘭人譽為英雄，卻在巴勒斯坦人反抗以色列殖民時出現雙重標準，巴勒斯坦的正義是所有人的正義。團體也舉辦集會，有學生表示：「為自己的反抗感到驕傲。」

猶太裔學生團體今天則在史丹福日報指出，停職的講師詢問學生有多少猶太人在納粹大屠殺中喪生，學生答出600萬人後，講師回應，「殖民者屠殺超過600萬人，以色列是殖民者」。許多猶太裔學生因此不敢去上課。

史丹福大學弗利曼．斯伯格里國際研究所（FSI）13日舉辦研討會，探討「哈瑪斯恐怖分子攻擊以色列對中東的影響」，同時對校內「反猶太主義」事件進行討論，學者呼籲以具建設性的對話來化解仇恨對立。

以色列研究的訪問學者馬金（Amichai Magen）表示，史丹福大學肩負著教育美國和世界未來領導者的重責大任，必須積極創造空間，讓大家能夠在沒有害怕恐懼的環境中，有意義地就諸多困難議題進行對話和交流。

有學生提出尖銳問題，質疑為何只關心以色列一方受害的問題，忽視巴勒斯坦人長期承受形同活在露天監獄下的痛苦。學者們也直接溝通回應。

美國民主政治學者戴雅門（Larry Diamond）表示，若巴勒斯坦的「反抗」，採取的是甘地式的非暴力反抗手法，這個問題或許早就解決，因為國際社會的支持度和同情心通常會在此情況下產生極大變化。