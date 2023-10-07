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「噁心都不足形容」紐時：美選民對政治高度反感

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
麥卡錫成為美國首名被罷免的眾院議長。(美聯社)
麥卡錫成為美國首名被罷免的眾院議長。(美聯社)

聯邦眾院議長麥卡錫遭自家共和黨強硬派發動罷免而落馬。紐時報發現，選民不分黨派、種族、年齡、地域，均反感政治，還有人覺得「噁心」都不足以形容政壇紛亂。

「紐約時報」指出，歷經川普總統任內紛擾、COVID-19疫情、國會山莊暴動、高通膨、多番總統彈劾攻防以及共和黨極右派仍四處宣揚2020年大選舞弊後，美國選民表示已感厭倦與憤怒。

紐時近期在全美各地的數十次街訪發現，選民不分年齡與黨派，普遍對2024年總統大選感不抱期待，對政治制度的信念也搖搖欲墜。

57歲的巴斯（Kevin Bass）是住在德州西部小鎮一名銀行主管，同時也任職當地學校董事會，3個孩子都還在念書，他自稱屬於保守派且2016、2020兩次大選都投川普。如今他覺得政治人物與民眾嚴重脫節，「我真的覺得這兩個黨都不是好東西」。

住在亞特蘭大地區的華拉（Bianca Vara）是位有5名孫子的祖母，在跳蚤市場擺攤且常與人聊政治。屬民主黨的華拉表示希望華府要員處理槍枝暴力嚴重問題，就算只解決氾濫的語音電話轟炸也行，但卻只能沮喪地看共和黨掌握的眾院內鬥。

華拉說：「用噁心（disgust）都不足以形容。這比小學還不如，跟在操場打躲避球般你砸他、他扔你，把人打出場一樣。」

好幾位受訪者表示，他們刻意不看政治新聞，關注如奶油乳酪價格等瑣事，或是像支持的職業球隊究竟第幾名、女星泰勒絲（Taylor Swift）演場會等，反正就是不想碰政治議題。

58歲的泰勒（Cynthia Taylor）住在休士頓從事律師助理，丈夫在步槍製造商上班。共和黨人的她驚駭於麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免，覺得這種劍走偏鋒的極限作法是美國社會愈來愈無法無天的徵兆。

泰勒說：「我們看似已開始走上『若不同意你，就把你趕走』。每個人都只為一己之私。」

皮尤研究中心（Pew Research Center）今年7月所做調查發現，不分黨派、種族與年齡的美國民眾，都一致對自家政治領袖不滿。65%的受訪者表示，一想到政治就覺得沒力。

只有16%的美國成人表示信任聯邦政府，幾乎是作相關調查70年來的最低水準；近30%的人表示兩黨都討厭，創調查新高。

一些民主黨選民表示，他們對美國政治現狀的反感源於川普的招牌憤怒牢騷及煽動2021年1月6日國會山莊暴動的選舉謊言，很怕看到2024又再次上演「拜登vs.川普」，也很想跳過這次等2028年的新面孔。

49歲的艾班尼斯（Joseph Albanese）是一名在芝加哥的技術產品專家，2020年投給拜登，但這回他考慮明年不投票，「這就是兩黨所能端出的最佳對戰組合？開什麼玩笑」。

21歲的桑托斯史密斯（Vivian Santos-Smith）目前是歷史悠久的傳統非裔院校「霍華大學」（Howard University）高年級生，她說將來想當政治學者，但第一個挑戰是得先搞清楚當前的美國政壇。

她說：「現在看起來宛如『紙牌屋』（House of Cards，美國一部政治權謀題材網路連續劇）真實上演，前景真是暗淡。」

共和黨 川普 拜登

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