川普要在眾院議長之爭當造王者 發文背書喬登

眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)得到川普背書，支持他成為新任眾院議長。(路透)

前總統川普 6日零時過後在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，支持眾院 司法委員會主席喬登(Jim Jordan)成為新任眾院議長。美國有線電視新聞網(CNN)分析，在這場共和黨 眾院議長爭霸戰中，川普想當「造王者」(kingmaker)。

前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免後，與川普關係良好的喬登4日率先宣布參選議長。緊接著眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、共和黨研究委員會(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern)各自宣布加入角逐。德州聯邦眾議員奈爾斯(Troy Nehls)則說將遞交文件提名川普出任眾院議長。

川普6日在貼文寫道，喬登對於犯罪、邊境、軍隊與退役軍人、憲法第二修正案等議題立場堅定，喬登與妻子寶莉(Polly)及家庭都很傑出，「他會是很棒的議長，我為他全面背書」。

川普發文為喬登背書之前，奈爾斯5日晚間表示，決定支持喬登出任議長。

CNN分析，身為俄亥俄州聯邦眾議員的喬登，是華府政壇最偏激的人物之一，同時也是對川普最忠心耿耿的戰犬(attack dogs)之一。眾院日前對拜登總統啟動彈劾調查，喬登扮演關鍵角色。

報導指出，喬登反對美國對烏克蘭提供軍援，如果喬登在議長選舉裡勝出，兩黨下個月再度為政府預算展開磋商時，聯邦政府關門機率恐將升高；川普為喬登爭取議長大位背書的最新發展，則讓共和黨內中間派為共和黨多數席次的結構開始憂心，深怕2024年大選時，自己選區的選民會被川普嚇跑。

CNN指出，相較於深受共和黨內極右派喜愛的喬登，史卡利斯受到更廣泛的共和黨支持者青睞，特別是重量級金主。