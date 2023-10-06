我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要在眾院議長之爭當造王者 發文背書喬登

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

川普要在眾院議長之爭當造王者 發文背書喬登

記者顏伶如／即時報導
眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)得到川普背書，支持他成為新任眾院議長。(路透)
眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)得到川普背書，支持他成為新任眾院議長。(路透)

前總統川普6日零時過後在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，支持眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)成為新任眾院議長。美國有線電視新聞網(CNN)分析，在這場共和黨眾院議長爭霸戰中，川普想當「造王者」(kingmaker)。

前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免後，與川普關係良好的喬登4日率先宣布參選議長。緊接著眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、共和黨研究委員會(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern)各自宣布加入角逐。德州聯邦眾議員奈爾斯(Troy Nehls)則說將遞交文件提名川普出任眾院議長。

川普6日在貼文寫道，喬登對於犯罪、邊境、軍隊與退役軍人、憲法第二修正案等議題立場堅定，喬登與妻子寶莉(Polly)及家庭都很傑出，「他會是很棒的議長，我為他全面背書」。

川普發文為喬登背書之前，奈爾斯5日晚間表示，決定支持喬登出任議長。

CNN分析，身為俄亥俄州聯邦眾議員的喬登，是華府政壇最偏激的人物之一，同時也是對川普最忠心耿耿的戰犬(attack dogs)之一。眾院日前對拜登總統啟動彈劾調查，喬登扮演關鍵角色。

報導指出，喬登反對美國對烏克蘭提供軍援，如果喬登在議長選舉裡勝出，兩黨下個月再度為政府預算展開磋商時，聯邦政府關門機率恐將升高；川普為喬登爭取議長大位背書的最新發展，則讓共和黨內中間派為共和黨多數席次的結構開始憂心，深怕2024年大選時，自己選區的選民會被川普嚇跑。

CNN指出，相較於深受共和黨內極右派喜愛的喬登，史卡利斯受到更廣泛的共和黨支持者青睞，特別是重量級金主。

川普 眾院 共和黨

上一則

全美周末變天 揮別炎熱夏季

延伸閱讀

川普擬下周訪國會 助團結共和黨 民主黨諷：犯罪分子返犯罪現場

川普擬下周訪國會 助團結共和黨 民主黨諷：犯罪分子返犯罪現場
川普改口 願暫任眾議長 直到新人選產生

川普改口 願暫任眾議長 直到新人選產生
角逐眾院議長 喬登稱與川普「談得不錯」

角逐眾院議長 喬登稱與川普「談得不錯」
遭斥俄國卒子 朱利安尼告拜登誹謗

遭斥俄國卒子 朱利安尼告拜登誹謗

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
國務卿布林肯27日在國務院一項活動上展現他的電吉他彈唱功底。(截取自布林肯X)

布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場

2023-09-28 14:01
。(Getty Images)

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

2023-10-04 12:09

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售
周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐

周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐