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哥大名醫涉性侵 又有301人提告…受害者累計500多人

編譯陳韻涵／綜合4日電
被控長期性侵患者的紐約前婦產科名醫哈登(中)又被301名受害者提告性侵性搔。圖為哈登今年1月在紐約曼哈頓聯邦法院出庭。(美聯社)
被控長期性侵患者的紐約前婦產科名醫哈登(中)又被301名受害者提告性侵性搔。圖為哈登今年1月在紐約曼哈頓聯邦法院出庭。(美聯社)

己被因性侵婦女病患而被關服刑的紐約婦產科前名醫哈登(Robert Hadden)，3日又有301名受害者出面提告，比先前已出面指認的受害者人數多逾一倍。

此案是提告哥倫比亞大學(Columbia University)附設醫院前醫師哈登猥褻病患的第三宗案件，訴訟一併提告校方，指哥大厄文醫學中心(Irving Medical Center)的行政人員與醫護人員包庇哈登的狼行。

代表多名原告向紐約最高法院興訟的律師迪培卓(Anthony DiPietro)表示，包庇情況致使哈登得逞多年，「哥大表明只在乎錢，我要利用此案痛擊他們，希望他們未來不會再犯」。

原告指控哈登對她們做不必要且痛苦的乳房、陰道檢查，且在未戴手套的情況下進行肛診內診；哈登的律師對新案件不予置評。

哈登狼醫案2020年在華裔前民主黨總統提名參選人楊安澤(Andrew Yang)的妻子呂艾玲(Evelyn Yang)出面控訴後，引起廣泛關注；呂艾玲當時接受媒體訪問時透露，2012年懷孕接受產檢時就曾被哈登性侵，事發後她卻連丈夫、父母都不敢透露，一直保密。

哥大本月3日引述校長莎菲克(Minouche "Minouche" Shafik)9月的說法評論表示，「作為一個學術機構，哥大持續處理前醫師哈登造成的傷害，我們向所有被害者及其親屬至上誠摯歉意。」

目前出面指控哈登的被害者人數，已與美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)的500多名受害者人數相當。

哈登1987年到2012年執業，2016年認罪兩項州法院的性侵與性騷刑事指控後，放棄醫師資格。

哥大2021年支付7200萬元與79名哈登的前病患和解，2022年再付1億6500萬元與147名被害人和解。

哈登今年7月被判20年徒刑，他涉嫌跨州誘騙婦女至紐約看診性侵，遭四名被害人提告。

迪培卓表示，他認為哈登曾在哥大醫治約1萬名女性病患，許多人至今仍未察覺曾遭侵犯；迪培卓希望校方通知所有病患，並向她們解釋哈登連續對病患伸出狼爪的行徑。

哥大 性侵 呂艾玲

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