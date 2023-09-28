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美大兵闖北韓獲釋 抵達德州軍事基地接受醫療檢查

中央社聖安東尼奧市28日綜合外電報導
美國二等兵金恩（Travis King，右二）2個月前跨越兩韓交界進入北韓後遭驅逐出境，今天早上抵達德州一個軍事基地。美聯社
美國二等兵金恩（Travis King，右二）2個月前跨越兩韓交界進入北韓後遭驅逐出境，今天早上抵達德州一個軍事基地。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國二等兵金恩（Travis King）2個月前跨越兩韓交界進入北韓後遭驅逐出境，今天早上抵達德州一個軍事基地。

CNN引述美國國防部官員的話報導，金恩搭乘的美國軍機降落在聖安東尼奧-桑休士敦堡聯合基地（Joint Base San Antonio-Fort Sam Houston）的凱利機場（Kelly Field）。

影片來源：youtube/ NBC News

電視畫面顯示一群人離開停放在基地的一架飛機。金恩預期將在布魯克陸軍醫學中心（Brooke Army Medical Center）接受醫療檢查，該中心是聖安東尼奧-桑休士敦堡聯合基地的醫院。女籃明星格林納（Brittney Griner）去年12月美俄換囚獲釋後，結束在俄國的10個月囚禁，也在這家醫院接受治療。

美國政府曾表示，金恩回國後將先接受評估，然後再進行重返社會程序，之後便能與家人團聚。

南韓服役的金恩先前因為在酒吧鬥毆，與警察發生衝突而被關進南韓監獄，他今年7月被帶往機場準備回美國接受軍事紀律處分時從登機門開溜，隨後參加南北韓非軍事區（DMZ）觀光行程，並越過兩韓交界進入北韓。

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