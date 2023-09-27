聯邦承包商最低工資15元 德州聯邦法官否決拜登行政令

德州 聯邦法官蒂普頓(Drew Tipton)裁定，總統拜登 (Joe Biden)無權命令美國政府承包商支付每小時15美元最低工資，阻止在三州內執行2021年出爐的最低工資行政命令。

蒂普頓26日晚間作出裁定，指稱拜登這位民主黨總統的2021年行政命令可能影響數百萬工人，具有巨大的經濟和政治意義，只有國會有權決定是否通過這項命令。

蒂普頓法官由共和黨前總統川普(Donald Trump)所任命，他阻止拜登政府在德州、路易斯安那州和密西西比州執行15美元最低工資，去年還提起訴訟質疑該行政命令。

州機構經常獲得聯邦合約。

法官暫停裁決七天，以便拜登政府提出上訴。

蒂普頓這項裁決的部分依據是「重大問題原則」(major questions doctrine)，美國最高法院曾依此讓拜登主要政策無效，其中包括被認為缺乏國會明確授權的學生債務減免政策；此外，蒂普頓發現，拜登違反聯邦法律「採購法」(Procurement Act)。

白宮 未出面置評。

尋求明年連任的拜登一直將支持藍領視為優先事項，2021年聯邦合約最低工資行政命令是他就任總統以來重要的親勞工舉措之一。

聯邦政府每年耗資數千億美元與私人企業、非營利機構、州府機構簽訂合約，委託提供商品和服務。

目前聯邦法律規定最低工資每小時7.25美元，許多州設定更高最低工資，其中四州和幾個城市最低工資至少15美元。

白宮去年估計，全美32萬7300名聯邦承包商工資低於每小時15美元，一旦依行政命令提高工資，雇主10年內將損失170億美元。

拜登政府認為，「採購法」賦予總統廣泛權力以便實施可促進有效合約制度的政策；然而蒂普頓同意各州觀點，認為總統權限僅止於監督商品買賣。 國會才有權設定最低工資並採取其他就業政策。

亞利桑那州一聯邦法官1月間駁回其他五個共和黨州對拜登行政命令的類似挑戰。各州已提上訴。