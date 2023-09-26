「別讓拜登絆倒」特殊任務？白宮團隊齊力反擊

白宮發言人團隊齊力反擊「別讓拜登跌倒」特殊任務。(美聯社)

新聞網站Axios有關拜登 總統團隊正努力執行「別讓拜登跌倒」特殊任務的報導，引來白宮 發言人團隊齊力發文反擊。

Axios 26日報導為防止高齡80的拜登在競選連任敏感時期跌倒，拜登團隊採取了一切可能措施，其中包括鍛鍊平衡力和開始穿網球鞋。

對此，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)在X（昔稱推特）發文道：「走開，淺棕色西裝！可以確認的是：@POTUS是全美數以百萬計擁有運動鞋的國人之一。」白宮新聞主任勒波特(Ben LaBolt）也寫道：「（自歐巴馬 總統穿淺棕色西裝以來）總統史上最大醜聞。」

他們提到的「淺棕色西裝事件」，是指2014年時任總統歐巴馬於記者會穿淺棕色西裝，曾引發爭議；當時有人嘲笑此舉不符總統形象，後來被戲稱是歐巴馬政府頭號醜聞之一。

「整個新聞辦公室都好老，」貝茲貼文道：「我們怎麼變這麼老了。」他附了一張全辦公室員工身穿上班服腳蹬運動鞋的照片，並指出，「有沒有注意到別人做同樣的事，媒體語氣卻不同？運動鞋正打入工作場所，這種時尚現象也在國會發生。」貝茲指的是哥倫比亞廣播公司（CBS）日前一篇國會議員「運動鞋配西裝」報導。

今年稍早與共和黨眾議員德雷默(Lori Chavez-DeRemer)共同發起「國會運動鞋黨團」（Congressional Sneaker Caucus）的民主黨眾議員莫斯科維茨(Jared Moskowitz)，在貝茲評論下發言並分享了自己穿運動鞋的照片，同時寫道：「看看這些老頭子！#SneakerCaucus」

拜登賀錦麗2024競選連任團隊發言人穆薩(Ammar Moussa) 在X分享福斯新聞記者杜西(Peter Doocy)討論Axios報導片段，杜西一邊展示自己的運動鞋一邊說：「它們很舒服，白宮從36歲到80歲人人都在穿。」