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新州聯邦參議員梅南德茲涉貪 遭大陪審團起訴

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新州聯邦參議員梅南德茲涉貪 遭大陪審團起訴

記者顏伶如／即時報導
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉嫌貪污。（美聯社）
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉嫌貪污。（美聯社）

根據22日解密的法院紀錄，民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉嫌貪污，與妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)雙雙遭到聯邦大陪審團起訴。梅南德茲夫妻遭司法部貪污調查已有一年。

長達39頁起訴書指出，梅南德茲夫妻接受三名新澤西州商人饋贈，面臨三項聯邦罪名起訴。

聯邦檢察官調查發現，從2018年起，梅南德茲夫妻接受數十萬元賄賂，交換條件是梅南德茲利用聯邦參議員職務協助哈納(Wael Hana)、烏瑞柏(Jose Uribe)、戴畢斯(Fred Daibes)三名商人及埃及政府圖利。梅南德茲夫妻收受饋贈包括現金、黃金、豪車、代繳房貸、為工資報假帳等。

檢察官在起訴書裡附上2022年6月搜索梅南德茲住家及保險箱時查獲的現金與金條照片。

梅南德茲在2015年就曾被司法部起訴，罪名為收受佛州眼科醫生選舉捐款及禮物贈送累計近100萬元，但案件後來因為陪審團員無法達成共識，被法官裁定無效審判(mistrial)。

梅南德茲1992年出任新州聯邦眾議員，2006年成為聯邦參議員，目前擔任參院外交委員會主席。

新澤西州 參議員 司法部

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