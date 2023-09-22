葉倫訪問發揮效用 美中啟動經濟與金融工作小組

美國財政部長葉倫訪中後雙邊關係出現進展。（歐新社）

美國財政部 長葉倫 訪中後雙邊關係出現進展。美國財政部今天宣布，美中啟動經濟與金融工作小組，提供雙方管道進行坦率實質討論，未來將定期召開副部長層級會議。

美國財政部今天上午發布新聞稿，宣布美中啟動「經濟工作小組」（Economic Working Group）與「金融工作小組」（Financial Working Group）。

美國財政部指出，這2個工作小組由葉倫（Janet Yellen）與中國國務院 副總理何立峰主持，未來將提供雙方結構性管道，針對經濟、金融政策議題進行坦率實質討論，並交換經濟與金融發展相關資訊。

針對執行層面，「經濟工作小組」將由美中兩國財政部帶領，「金融工作小組」則是由美國財政部與中國人民銀行領導；雙方將定期召開副部長層級會議，並向葉倫與何立峰兩人彙報。

美國財政部表示，工作小組的成立，是基於葉倫7月訪中期間與何立峰達成的共識，亦是執行美國總統拜登（Joe Biden）去年11月於印尼峇厘島與中國國家主席習近平會晤後，所下達深化美中溝通的指令。

葉倫7月初對中國進行4天訪問，是拜登政府近期盼透過「親身外交」緩和美中緊張所派出的官員之一。此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已率先訪問中國。

訪中期間，葉倫出席4場公開會見，分別與中國國務院總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆及中國人民銀行黨委書記兼副行長潘功勝等會晤或會談。

紐約時報（New York Times）報導，成立工作小組將美國財政部和中國掌管經濟金融議題官員直接連結在一起，是恢復過去數十年來美中關係作法，這在美國前總統川普（Donald Trump）任內被廢除。

工作小組的成立，雖能被視為美中關係逐漸好轉跡象之一，但紐時表示，雙方在關稅、科技管制及投資限制等領域仍存在巨大分歧。