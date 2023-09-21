我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

南加公路清晨堵成「一道光河」 原因是...

馬斯克稱「台灣是中國一部分」 議員致函批不懂歷史

中央社／華盛頓21日電
社群平台X（前身為推特）老闆馬斯克（Elon Musk）。（路透）
社群平台X（前身為推特）老闆馬斯克（Elon Musk）。（路透）

社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）稱台灣是中國不可分割的一部分。國會議員20日致函駁斥馬斯克，指他的發言缺乏對歷史基本認識，也讓他宣稱堅持言論自由的說法顯得諷刺。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克近日接受播客節目All-in Podcast專訪，稱台灣是「中國不可分割的一部分」，引發軒然大波。

共和黨籍聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）及韋柏（Randy Weber）20日聯名致函馬斯克，指他們雖理解若特斯拉等企業老闆採取不同立場，可能無法在中國營運，但馬斯克曾宣稱自己堅持言論自由，讓他的發言顯得格外諷刺。

議員們表示，自1949年中共殘酷恐怖統治開始以來，北京從未能宣稱對台灣有任何實質控制；美國目前對台灣政治地位的政策，也仍維持「未定論」。

他們說：「以絕對和隨意口吻指稱台灣是中國『不可分割』一部分，暴露出缺乏對基本歷史的認識。」

議員們呼應外交部長吳釗燮說法，指「台灣既非中國一部分，其自由意志更是非賣品」。他們指出，台灣現在獨立自主，擁有強健代議民主制度，經濟表現全球首屈一指，且長年擁抱「台灣」身分認同，渴望在各類國際場域與它國充分互動。

議員們呼籲馬斯克，重新評估對台灣這個國家的認識，並指他們「準備好隨時協助您對台灣歷史有更多了解」。

馬斯克 特斯拉 北京

上一則

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

延伸閱讀

馬斯克傳記上市首周大賣 不過仍輸給這位前輩

馬斯克傳記上市首周大賣 不過仍輸給這位前輩
傳記作者揭馬斯克真實面：就是個混蛋 但這樣才能成功

傳記作者揭馬斯克真實面：就是個混蛋 但這樣才能成功
歐洲最高人權獎 伊朗女子艾米尼及馬斯克獲提名

歐洲最高人權獎 伊朗女子艾米尼及馬斯克獲提名
馬斯克晤以色列總理 曝見北京高層心得：中國有潛力在AI領域稱霸

馬斯克晤以色列總理 曝見北京高層心得：中國有潛力在AI領域稱霸

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06

超人氣

更多 >
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見