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參院通過人事案 布朗成為美國第2位非裔參聯會主席

中央社／華盛頓20日電
美國空軍參謀長空軍上將布朗，將成為美國參謀首長聯席會議主席。(歐新社)
美國空軍參謀長空軍上將布朗，將成為美國參謀首長聯席會議主席。(歐新社)

美國聯邦參議院今天表決通過將領布朗（Charles Brown）出任參謀首長聯席會議（JCS）主席人事案，布朗將成為美國最高階軍官，也是第二位擔任此職的非裔軍官。

法新社報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的任期將到9月29日，總統拜登5月提名布朗接任，參議院通常會在一致同意的情況下迅速批准軍方人事案。

然而共和黨籍聯邦參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）為抗議國防部墮胎補助政策，已阻撓數百起高階軍事人員任命案過關，包括布朗人事案。

參議院今天以83票同意、11票反對通過布朗人事案。

布朗將在29日上任，成為繼鮑爾（Colin Powell）1989年到1993年擔任參謀首長聯席會議主席後，第2位肩負這項重責大任的非裔軍官。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也推動喬治（Randy George）出任陸軍參謀長以及史密斯（Eric Smith）擔任陸戰隊司令的人事案表決。

舒默對塔伯維爾的抗議行動表示失望，他在參議院議場說：「他們早就應該就任新職。參議院不應該為了討好一位厚顏無恥且受誤導的參議員而經歷程序上的障礙。」

布朗1984年獲任命為軍官，是一位經驗豐富的飛官，飛行時數超過3000小時，其中130小時是在作戰狀態下進行，目前擔任美國空軍參謀長。

他曾指揮過一個戰鬥機中隊和兩個戰鬥機聯隊，以及隸屬於美軍中央司令部和美軍印太司令部的美國空軍。

參議院 非裔 參議員

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