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球賽結束樂隊還在演 阿州高中指揮老師遭警電擊

記者顏伶如／即時報導
員警配戴隨身攝影機(bodycam)拍攝畫面顯示，多名布明罕警察要求米姆斯停止演出，但米姆斯先是回答「滾開」，後來則說「我們準備要離開了，這是我們最後一首歌曲」。（布明罕警局）
員警配戴隨身攝影機(bodycam)拍攝畫面顯示，多名布明罕警察要求米姆斯停止演出，但米姆斯先是回答「滾開」，後來則說「我們準備要離開了，這是我們最後一首歌曲」。（布明罕警局）

阿拉巴馬州布明罕(Birmingham)警察局發言人說，高中樂隊指揮老師拒絕配合警方指示，校際足球比賽結束後帶領樂隊持續演奏，結果遭到員警以電擊槍制伏並且逮捕。

布明罕警局發言人費茲加洛德(Truman Fitzgerald)發表聲明說，14日在傑克森-奧林高中(PD Jackson-Olin High School)舉行的校際足球比賽由米諾爾高中(Minor High School)勝出，比賽結束後員警展開球場清場時，兩校樂隊卻仍在表演。

聲明中說，員警與兩校樂隊主管接洽要求停止演出，好讓觀眾與學生能夠散場離開，地主隊樂隊依照警方指示停止演奏，但米諾爾高中樂隊指揮老師米姆斯(Johnny Mims)卻未配合辦理，繼續帶領樂隊演奏。

影片來源: 布明罕警局 YouTube

警方指出，員警打算以破壞秩序罪名逮捕米姆斯時，雙方發生肢體衝突。米姆斯是布明罕市學區(Birmingham City Schools System)員工。

員警配戴隨身攝影機(bodycam)拍攝畫面顯示，多名布明罕警察要求米姆斯停止演出，但米姆斯先是回答「滾開」，後來則說「我們準備要離開了，這是我們最後一首歌曲」。

一名員警對米姆斯說：「你會坐牢的。」米姆斯豎起大姆指回應：「那會很酷。」

有線電視新聞網(CNN)19日報導，球場熄燈，樂隊停止演出後，米姆斯走下表演台時與要為他戴手銬的員警發生肢體衝突，米姆斯對員警揮拳，結果遭到電擊而倒地大叫。

米姆斯辯護律師、阿州州眾議員關達琳‧吉文(Juandalynn Givan)對CNN發表聲明說，這起事件是令人怵目驚心的警察濫權實例，米姆斯民權顯然受到侵犯。她說，除非當時一般大眾面臨重大安全威脅，否則警方不應該如此對待樂隊。

足球 阿拉巴馬州 眾議員

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