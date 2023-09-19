美記者在俄被捕第3度請求審前停押 莫斯科法院拒審

被俄羅斯當局逮捕的「華爾街日報」記者格什科維奇，對他在審判前受到羈押第3度提出的上訴，19日遭到莫斯科法院拒絕審理。(美聯社)

被俄羅斯 當局逮捕的「華爾街 日報」記者格什科維奇，對他在審判前受到羈押第3度提出的上訴，今天遭到莫斯科法院拒絕審理。他近6個月前因間諜 罪名被捕，但他否認犯行。

路透報導，莫斯科法院經過閉門聽審後，法院新聞處宣布上述決定，此外未提供說明。

俄羅斯國家通訊社俄新社（RIA）報導，莫斯科法院是基於未指明的「違反程序」理由，將格什科維奇（Evan Gershkovich）的上訴案發回較低階法院。

擔任「華爾街日報」（The Wall Street Journal）記者的格什科維奇，3月29日在俄羅斯烏拉（Urals）聯邦管區大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被補。他遭控的間諜罪名最高可處20年徒刑。

格什科維奇案件的審判日期尚未確定。他目前被羈押在莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄，列福爾托沃地區法院8月才裁決將他延押3個月至11月30日。

格什科維奇曾在4月和6月對審前羈押提出上訴，皆遭到駁回。

美國駐俄羅斯大使崔西（Lynne Tracy）在今天聽審結束後對媒體記者表示：「格什科維奇與惠蘭（Paul Whelan）現在仍因莫須有的罪名在俄羅斯監獄受苦，令人無法接受。」

惠蘭是一名美國前陸戰隊員，他2018年也因間諜罪名被捕，2020年被判有罪，處以16年徒刑。

崔西還說：「除非格什科維奇與惠蘭安全回到家與親友團聚，否則美國不會罷休。」