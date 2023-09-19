路透：蓋拉格將見半導體業界 籲降低對中晶片投資

眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(後排中)。(路透資料照)

路透引述一名知情人士所言報導，眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格計畫今天會見一個半導體產業團體，將對美國投資 中國晶片 產業一事表達擔憂。

路透報導，蓋拉格（Mike Gallagher）是具影響力的共和黨議員，他的中國問題特別委員會已敦促拜登 政府，在對中國出口美國技術方面應採取更強硬立場。

該名消息人士指稱，蓋拉格計畫今天會見美國半導體協會（US Semiconductor Industry Association，SIA) 。

美國半導體協會成員包括輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）等晶片大廠，它們對中國的銷售受到美國出口規定影響。

這名消息人士表示，蓋拉格計畫告訴美國半導體協會，他相信美國去年10月頒布禁止向中國出售先進人工智慧（AI）晶片的規定應該收緊，較不先進的晶片也應涵蓋在內。

此外，這名消息人士還說，蓋拉格也打算在與美國半導體協會見面時，談論減少可能出口至中國的半導體生產設備數量。

據悉，美國對於中國晶片公司的投資，也在規畫的討論話題內。這名消息人士提及，英特爾、高通（Qualcomm）及其他企業，擁有投資中國科技公司的創投部門。

該名消息人士說，蓋拉格也將表達他的擔憂，即中國大力提高產能生產用於汽車、洗衣機和其他日常產品的成熟製程晶片，有一天可能會導致中國將這類晶片傾銷到美國市場，將美國製造商逐出成熟製程生意。

對此，美國半導體協會代表未立即作出回應。