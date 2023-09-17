聯合國大會前紐約街頭萬人示威 籲終結化石燃料

在聯合國大會開會前，上萬群眾17日在紐約街頭示威，籲終結化石燃料。(歐新社)

在聯合國 大會開幕前，數以萬計示威群眾今天走上紐約街頭，呼籲各界採取更多行動來因應氣候變遷 。

法新社報導，全球各地在夏季期間發生多起與氣候變遷有關的災難，來自約700個組織和活動團體的抗議群眾今天占據紐約多個街區，他們高舉標語，上頭寫著「拜登 ，終結化石燃料」、「化石燃料正在殺害我們」和「我沒把票投給火災和洪水」等。

聯合國大會（UNGA）將於19日正式開幕，拜登總統與許多世界領袖都將出席這場會議。

遊說團體「大眾民主中心」（Center for Popular Democracy）主任梅西亞（Analilia Mejia）說：「我們來到這裡，請求政府宣布氣候緊急狀態。」

她告訴法新社說：「我們必須覺醒，並立即採取行動。」

聯合國本月發布一份氣候報告指出，若要按照「巴黎協定」（Paris Agreement）設下的目標來遏止全球暖化，那麼2025年將是全球溫室氣體排放達到峰值的最後期限，此後排放量必須急劇下滑。

報告稱，2015年達成的巴黎協定成功推動各國針對氣候問題採取行動，但「目前在各方面還須祭出更多舉措」。這份報告將為今年底在杜拜（Dubai）舉行的重要氣候峰會奠定基礎。

若要達成巴黎協定的另一目標，即在2050年前實現淨零排放，則須分階段淘汰化石燃料。

拜登推動具歷史意義的「綠色製造」計畫，為清潔能源投入數十億美元資金，然而有些年輕運動人士認為，拜登並未採取足夠有力的行動，帶領美國擺脫對化石燃料的依賴。

美國加州15日對全球5大石油巨頭提起訴訟，指控這些公司淡化化石燃料風險造成數十億美元損害，並誤導公眾。

世界頂尖科學家警告說，未來5年，全球恐再經歷破紀錄高溫，而全球均溫很可能打破氣溫升幅超過攝氏1.5度的警戒線。