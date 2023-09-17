我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

眾院共和黨提議短期開支計畫 縮水1% 或遭參院駁回

編譯陳韻涵、葉亭均／綜合17日電
國會六位共和黨眾議員17日宣布一項短期開支計畫，避免政府在9月底關門，但此計畫可能遭參院駁回。圖為國會山莊。(美聯社)
國會六位共和黨眾議員17日宣布一項短期開支計畫，避免政府在9月底關門，但此計畫可能遭參院駁回。圖為國會山莊。(美聯社)

國會六位共和黨眾議員17日宣布一項短期開支計畫，避免政府在9月底關門，但此計畫可能遭參院駁回。

華盛頓郵報報導，這項短期開支法案將維持政府運作至10月31日，且比現行法案縮水1%。此提案削減的1%是聯邦預算的平均值，國防部(Defense Department)與退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)的預算不受影響，其他政府機關的預算將在10月底前大砍8%；提案還要求恢復建造邊境圍牆。

共和黨此舉希望獲得極右派議員的支持，後者訴求大幅削減預算以支持延長短期預算案。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）正難以將2024會計年度支出法案提交眾議院，共和黨內部正在鬧內鬨，其中的保守派要求將支出金額降至2022年的1.47兆元水準，比麥卡錫和拜登在5月敲定的金額低了1200億元。

在17日晚間，強硬派的眾議院自由核心小組和較為溫和派的普通大眾核心小組成員宣布就一項短期權宜議案，要讓政府維持開門直到10月31日，但條件是除了國防部和退伍軍人事務部以外的機構減少支出8%以上。

這項不太可能變成法律的提案還包括對移民與美墨邊境實施保守的限制措施，也不包含拜登所要求為烏克蘭提供的資金。共和黨人士表示，此一協議有望讓眾議院在本周推動國防支出法案。

然而，目前不清楚上述措施是否能獲得足夠的共和黨議員支持，可在眾院通過投票。此外，減少支出也可能引發眾院和參院的共和黨人士反對，他們拒絕有關移民的條款。

共和黨是以221席對212席在眾議院取得微弱的多數席次地位，他們就支出問題爭吵不休，並追求對總統拜登發動新的彈劾行動，此時美國可能面臨十年來第四度部分政府關門。

麥卡錫已開始面臨強硬保守派和其他人要求採取逼他下台的行動，這些人士指控麥卡錫未能履行1月時成為眾議院議長的承諾。

由共和黨控制的眾議院和民主黨控制的參議院必須在10月1日前通過拜登可以簽署成為法律的合適法案，或者通過一項短期的權宜支出措施以便讓議員有充裕的時間進行討論，才能夠避免美國政府局部停擺。

麥卡錫則向強硬派展現了更強硬的立場，他向福斯新聞網Sunday Morning Futures節目表示，他將在本周把停滯的國防法案提交至眾議院。眾議院在上周延後國防撥款法案展開辯論的投票程序，原因是強硬派提出反對。

麥卡錫還說，他希望確保10月1日美國不會出現政府關門局面，「政府關門只會讓民主黨獲得優勢」。

預算 共和黨 眾議員

上一則

汽車工會罷工戰略奏效 新生代主席「游擊」折磨車商

下一則

聯合國大會前紐約街頭萬人示威 籲終結化石燃料

延伸閱讀

鬧劇場事件中 共和黨女眾議員布波特摸男友胯部 男友愛撫她胸脯

鬧劇場事件中 共和黨女眾議員布波特摸男友胯部 男友愛撫她胸脯
白彼得傳明年再選 挑戰州眾議員寇頓

白彼得傳明年再選 挑戰州眾議員寇頓
帕克斯頓彈劾脫身 川普嗆：德州眾議會議長該辭職了

帕克斯頓彈劾脫身 川普嗆：德州眾議會議長該辭職了
德州檢察長帕克斯頓涉貪等16項罪名 都脫罪逃過彈劾

德州檢察長帕克斯頓涉貪等16項罪名 都脫罪逃過彈劾

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45
眾院前議長裴洛西。（美聯社）

拜登是否該連任、賀錦麗是最佳副手？裴洛西未「全肯定」答覆

2023-09-14 07:22
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

2023-09-10 03:33

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警