眾院共和黨提議短期開支計畫 縮水1% 或遭參院駁回

國會六位共和黨眾議員17日宣布一項短期開支計畫，避免政府在9月底關門，但此計畫可能遭參院駁回。圖為國會山莊。(美聯社)

國會六位共和黨眾議員 17日宣布一項短期開支計畫，避免政府在9月底關門，但此計畫可能遭參院駁回。

華盛頓郵報報導，這項短期開支法案將維持政府運作至10月31日，且比現行法案縮水1%。此提案削減的1%是聯邦預算 的平均值，國防部(Defense Department)與退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)的預算不受影響，其他政府機關的預算將在10月底前大砍8%；提案還要求恢復建造邊境圍牆。

共和黨此舉希望獲得極右派議員的支持，後者訴求大幅削減預算以支持延長短期預算案。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）正難以將2024會計年度支出法案提交眾議院，共和黨內部正在鬧內鬨，其中的保守派要求將支出金額降至2022年的1.47兆元水準，比麥卡錫和拜登在5月敲定的金額低了1200億元。

在17日晚間，強硬派的眾議院自由核心小組和較為溫和派的普通大眾核心小組成員宣布就一項短期權宜議案，要讓政府維持開門直到10月31日，但條件是除了國防部和退伍軍人事務部以外的機構減少支出8%以上。

這項不太可能變成法律的提案還包括對移民與美墨邊境實施保守的限制措施，也不包含拜登所要求為烏克蘭提供的資金。共和黨人士表示，此一協議有望讓眾議院在本周推動國防支出法案。

然而，目前不清楚上述措施是否能獲得足夠的共和黨議員支持，可在眾院通過投票。此外，減少支出也可能引發眾院和參院的共和黨人士反對，他們拒絕有關移民的條款。

共和黨是以221席對212席在眾議院取得微弱的多數席次地位，他們就支出問題爭吵不休，並追求對總統拜登發動新的彈劾行動，此時美國可能面臨十年來第四度部分政府關門。

麥卡錫已開始面臨強硬保守派和其他人要求採取逼他下台的行動，這些人士指控麥卡錫未能履行1月時成為眾議院議長的承諾。

由共和黨控制的眾議院和民主黨控制的參議院必須在10月1日前通過拜登可以簽署成為法律的合適法案，或者通過一項短期的權宜支出措施以便讓議員有充裕的時間進行討論，才能夠避免美國政府局部停擺。

麥卡錫則向強硬派展現了更強硬的立場，他向福斯新聞網Sunday Morning Futures節目表示，他將在本周把停滯的國防法案提交至眾議院。眾議院在上周延後國防撥款法案展開辯論的投票程序，原因是強硬派提出反對。

麥卡錫還說，他希望確保10月1日美國不會出現政府關門局面，「政府關門只會讓民主黨獲得優勢」。