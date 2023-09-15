10月移民排期 中國出生職業移民全面推進

資料來源：國務院 製表：記者張筠

國務院 15日公布2023年10月移民 排期，親屬移民僅第二優先2-A類前進一年多，其他各項原地踏步；職業移民中國出生各項皆有推進，幅度在兩周到四個月不等，第一優先前進一周，第三、四優先都前進四個月；非中國出生多項也都有推進，最大幅度的為第三優先(一般類)，前進一年多，而第一優先、第五優先區域和非區域中心皆有名額，無需排期。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進一年多；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先前進兩周，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進兩個多月；非中國出生前進一周；

中國出生第三優先(一般類)前進四個月；非中國出生前進一年多；

中國出生第三優先(非技術勞工 )前進四個月，非中國出生前進三個月；

中國出生第四優先(特殊人員)前進四個月；非中國出生也前進四個月；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心前進三周，非中國出生兩項均有名額，無需排期。