亞利桑納男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

一名家住亞利桑納州梅薩市(Mesa)的男子在自家發現三條響尾蛇，叫來捕蛇公司處理，沒想到一抓就抓到20條。(截取自Rattlesnake Solutions)

一名家住亞利桑納州 梅薩市(Mesa)的男子在自家發現三條響尾蛇，叫來捕蛇公司處理，沒想到一抓就抓到20條。

美聯社報導，抓到這麼多蛇，就連經驗豐富的捕蛇公司「響尾蛇處理方案(Rattlesnake Solutions)」都感到吃驚，這20條響尾蛇裡面包括5條成年的西部菱背響尾蛇(western diamondback rattlers)和15條新生小蛇，其中一條成年蛇還有孕。捕蛇手公司的創始人休斯(Bryan Hughes)表示，「這是我們單次捕蛇行動裡面抓到響尾蛇數量最多的一次。」

捕蛇手馬奇(Marissa Maki)表示，她是在該男子車庫內熱水裝置的底下找到大多數蛇的。她使用鉗子將蛇一條條夾起來，放到塑膠桶內，再將把牠們帶到自然棲息地沙漠之中放生。

西部菱背響尾蛇這種蛇有標誌性的三角形蛇頭，在美國西南部常有出現，雖然比其他品種的響尾蛇毒素要少得多，但是處理時候仍需要多加小心。

休斯還表示，該男子雜物眾多的車庫裡面還發現了不少蛇的蛻皮，以此推斷出，這個地方在同一時間最多出現過40條蛇。