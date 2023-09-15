反制美國軍援台灣 中外交部宣布制裁2家美國軍工企業

反制美國軍援台灣，中國外交部發言人毛寧15日宣布對兩家美國軍工企業實施制裁。（美聯社）

針對美國政府近期以軍售、軍援和融資 提供台灣先進武器，中國外交部發言人毛寧15日宣布對兩家美國軍工企業實施制裁。分別是洛克希德·馬丁公司密蘇里州 聖路易斯市分公司、及諾斯羅普·格魯曼公司；她強調，中國捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

央視報導，中國外交部15日例行記者會上，針對記者提問，「美國先後以軍售、軍援和貸款等形式向『中國台灣地區』提供先進武器，發言人此前表示，中方將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整，請問發言人有無進一步消息」時，毛寧作出上述表示。

毛寧抨擊，美國政府不顧中方堅決反對，執意向「中國台灣地區」提供武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，在武裝台灣的錯誤危險道路上越走越遠。

毛寧接著宣布中方「堅決有力」的反制措施。她指出，美國洛克希德·馬丁公司密蘇里州聖路易斯市分公司，作為主承包商直接參與8月24日美售台武器，諾斯羅普·格魯曼公司多次參與美售台武器。根據「中華人民共和國反外國制裁法」，中方決定對上述兩家美國軍工企業實施制裁。

今年二月，中國商務部曾宣布將洛克希德‧馬丁公司和雷神飛彈與防務公司列入「不可靠實體清單」，禁止其從事與中國有關的進出口活動以及在中國境內新增投資。

這次則是由外交部宣布對洛馬與諾格兩家軍火商進行制裁。毛寧敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

美國近期軍援台灣力道加大，除一般軍售，拜登 總統7月底時首度對台動用「總統撥款權」（PDA），提供台灣3.45億美元的軍援；8月底時則透過「外國軍事融資計畫」，宣布提供台灣8,000萬美元的軍援。