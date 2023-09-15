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汽車工人發動歷史性罷工 首波鎖定這3間工廠有原因

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯合汽車工會（UAW）周五選擇底特律三大汽車巨擘各一家工廠發動同步罷工。（路透）
美國聯合汽車工會（UAW）周五選擇底特律三大汽車巨擘各一家工廠發動同步罷工。（路透）

美國聯合汽車工會（UAW）周五選擇底特律三大汽車製造商通用汽車、福特汽車和克萊斯勒母公司Stellantis旗下的各一家工廠，同步舉行罷工，可能因工資和就業保障引發出一場代價高昂又曠日持久的對決。

協商簽訂新勞資協議的午夜最後期限已過，涉及1萬2700名工人的罷工分別發生在密西根州福特汽車Bronco休旅車組裝廠、密蘇里州通用汽車Chevy Colorado中型皮卡組裝廠，以及位於俄亥俄州Toledo市、Stellantis生產Jeep Wrangler的工廠。談判數周之後，工會和汽車公司之間仍分歧巨大。

罷工策略是減產這些公司最有利可圖汽車的產量，同時最大程度降低對工會罷工基金的影響。罷工工人每周領取500元工資。UAW的罷工基金是8.25億元，但與不上汽車公司積累下數十億美元流動性相比相形見絀。工會表示，暫時延遲代價更高的全面性罷工，將根據談判進展增加罷工地點。

UAW主席Shawn Fain表示周四晚間說：「今晚是史上頭一遭，我們一次性打擊三大車廠。這將為我們的全國談判代表提供最大的談判槓桿和靈活性。而且，如果需要全面罷工，我們會的。所有選項都在考慮範圍內。」

罷工的影響可能波及整個經濟，零件供應商可能遭到衝擊，因為三座工廠或可能有其他工廠加入停產。

三家汽車製造商很快就譴責罷工。Stellantis在罷工開始後發表電郵聲明：「UAW領導層拒絕以負責任的方式談判，達成公平協議，符合我們員工及其家屬和客戶的最佳利益，我們對此感到非常失望。公司將立即進入應急模式，並作出適當的結構性決定，以保護我們的北美業務。」

Stellantis有超過90天的JeeP Wrangler庫存，但根據該公司財報，Toledo廠停產一周可能損失營收逾3.8億元。

通用汽車也「對UAW領導層的行動感到失望」。福特汽車則表示，工會的最新反制方案與最初的要求相比「幾乎沒有變化」。罷工將進一步提振特斯拉和豐田汽車在內無工會對手的成本競爭力。

根據路透，工會希望加薪40%，公司願意加20%，而UAW要求取消工資分級制度，也就是新員工必須工作八年才能獲得與老員工相同的工資，但沒有一家汽車公司讓步。

罷工 俄亥俄州 特斯拉

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