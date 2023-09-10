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馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

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馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

編譯盧思綸 / 即時報導
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

商業內幕（Business Insider）報導，科技鉅子馬斯克最新傳記9月12日即將上市，紐約時報書評搶先曝光他和前女友格萊姆斯（Grimes）育有第3個小孩，也就是說，目前馬斯克已經和3個不同的女人生下10個孩子。

書評透露，馬斯克和加拿大電音女歌手格萊姆斯秘密生下第3子，取名「Techno Mechanicus」，小名「Tau」。「Techno」意為「電子音樂」，「Mechanicus」的拉丁字源帶有「機械」之意，而「Tau」是希臘語中第19個字母

2018年5月，馬斯克與格萊姆斯首次公開承認交往，2020年兩人誕下1子，取名「X Æ A-12」，小名「X」。去年3月，小女兒來報到，名為「Exa Dark Sideræl」，乳名「Y」。

不久後兩人宣布分手，不過格萊姆斯先前稱兩人的關係是「流動的」。

目前尚不清楚第3個孩子的年齡。

權威記者艾薩克森（Walter Isaacson）曾受蘋果（Apple）前執行長賈伯斯（Steve Jobs）所託執筆傳記，這次貼身採訪馬斯克近3年才完成這本傳記。

日前美國有線電視新聞網（CNN）獨家披露自傳部分章節指出，馬斯克曾秘密要求工程師關閉克里米亞附近的星鏈（Starlink）網路服務，企圖阻止烏克蘭偷襲俄羅斯海軍艦隊。

隨後馬斯克推文澄清，該地星鏈服務並未開啟，SpaceX沒有關掉任何服務。同時他也表達擔心烏軍偷襲會讓戰事升溫，甚至引來俄軍的核武器反擊。

馬斯克 紐約時報 字母

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