WSJ：已故「淫魔」艾普斯坦曾安排川普會面俄高官

華爾街日報報導，已故「淫魔」艾普斯坦在2016年總統大選時曾安排與川普關係密切人士認識俄羅斯駐聯合國大使丘爾金。圖為示威者2019年手持川普(左)和艾普斯坦相片在曼哈頓聯邦法院前抗議。(Getty Images)

華爾街日報(Wall Street Journal)查閱的文件顯示，已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前在2016年總統大選期間，曾積極安排與川普 關係密切人士會面，還介紹他們認識他當時熟識的俄羅斯 駐聯合國大使丘爾金(Vitaly Churkin)；從2015年到2017年初丘爾金心臟病故前，艾普斯坦與丘爾金之間至少安排了八次會晤。

與艾普斯坦會面過的人士表示，2016年競選初期川普雖不被看好，但艾普斯坦認為川普可以獲勝，還吹噓自己認識很多川普身邊的人。文件顯示，艾普斯坦2016年曾安排與風險投資家提爾(Peter Thiel)和房地產投資者巴拉克(Tom Barrack)午餐；兩人都是高調支持川普的金主，艾普斯坦分別邀請提爾和巴拉克與丘爾金會面；巴拉克後來被任命為川普就職委員會主席。

艾普斯坦生前利用關係接近權貴；1990年代及2000年代初，他與川普和前總統柯林頓都保持友好關係。2008年他被定罪為性犯罪者後的幾年內，仍試圖恢復聲譽。2019年艾普斯坦在等待性走私指控聯邦審判之際，於獄中去世。

華爾街日報查閱的文件涵蓋艾普斯坦2013年至2017年數千頁電郵和日程安排，這些文件未具體說明艾普斯坦安排與川普友人或俄羅斯大使會面的目的。

文件顯示，提爾從2014年開始與艾普斯坦有過幾次互動；提爾受訪表示，他2016年10月與艾普斯坦和丘爾金的會面「沒什麼難忘之處」，「我比較天真，沒想明白艾普斯坦的目的可能是什麼。」

川普發言人表示，「這些人都不是川普競選總部官員，事實上，川普禁止艾普斯坦進入海湖莊園。」川普和艾普斯坦1990年代多所往來，後來雙方起爭執，時間在艾普斯坦2008年被定罪前。

特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查和參院調查發現，俄羅斯試圖干預選舉讓川普受益，但兩項調查均未證實與川普競選活動有關者在知情下與這些行為合謀；穆勒或參院報告均未提及丘爾金。

2019年艾普斯坦被捕時，川普曾表示他大概15年沒和艾普斯坦交談過；他當時說：「我可以告訴你，我不是他的粉絲。」