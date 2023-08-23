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涉助川普推翻2020大選喬州計票 朱利安尼交保

中央社／亞特蘭大23日綜合外電報導
美國前總統川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。（路透）
美國前總統川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。（路透）

美國前總統川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）因涉嫌協助川普推翻2020年總統大選時喬治亞州開票結果被起訴，他今天到案後獲15萬美元交保。

「華爾街日報」指出，川普上週遭起訴意圖推翻2020年大選時喬治亞州由拜登勝出的開票結果，檢方起訴川普、朱利安尼和另外17名被告。

檢方指控79歲的朱利安尼觸犯喬治亞州的「反勒索及受賄組織法」（RICO Act），以及其他包含誘導官員違反就職誓言、對調查人員不實陳述在內13項控罪； 朱利安尼否認不法。

根據富爾頓郡（Fulton County）的監獄記錄顯示，包括朱利安尼在內今天至少9名被告到案，朱利安尼的律師與檢察官在富爾頓郡法庭達成15萬美元合意保金，讓朱利安尼保釋。主動到案大致上屬程序性，被告們報到後完成被捕、登錄在案等程序後都很快獲得交保。

川普之前表示，他會在24日晚間主動到案。

法新社報導，根據監獄紀錄，川普總統任內擔任他私人律師、現年79歲的朱利安尼，在亞特蘭大富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）已完成案件登錄。

目前在2024年總統大選共和黨內提名之戰領先的川普，預計明天前往富爾頓郡監獄到案，他的保釋金為20萬美元。

朱利安尼完成案件登錄後對媒體說：「起訴是一種諷刺，不僅是對我、對川普總統的攻擊，更是對美國人民的攻擊。」

77歲的川普和18名同案被告面臨敲詐勒索和其他指控，並被要求在25日中午之前到案。目前已至少9名被告到案。

川普 監獄 喬治亞州

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