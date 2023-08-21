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拜登抵達茂宜島勘災 當地民眾反應兩極

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拜登抵達茂宜島勘災 當地民眾反應兩極

編譯盧思綸 / 即時報導
夏威夷茂宜島月初爆發百年來最致命野火，造成至少114人喪命，美國總統拜登21日抵達災區慰問災民，同時和地方官員進行勘災。(路透)
夏威夷茂宜島月初爆發百年來最致命野火，造成至少114人喪命，美國總統拜登21日抵達災區慰問災民，同時和地方官員進行勘災。(路透)

路透報導，夏威夷茂宜島月初爆發百年來最致命野火，造成至少114人喪命，美國總統拜登（Joe Biden）21日抵達災區慰問災民，同時和地方官員進行勘災。

當地時間中午時分，拜登偕第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）抵達拉梅納鎮，同行官員包括夏威夷州長葛林（Josh Green）、參議員廣野慶子（Mazie Hirono）與沙茲（Brian Schatz）和眾議員吉爾德田（Jill Tokuda）。

車隊行經化為焦土的街區時，部分民眾舉起大拇指和小指的「沙卡」(shaka)手勢向拜登夫婦致意，意味著「一切都好」或「謝謝」，不過也有人豎起中指。

白宮發言人達爾頓(Olivia Dalton)稍早在空軍一號(Air Force One)向記者表示，拜登將明確向災民表達，政府會一直與他們同在。

目前尋求連任的拜登，起初對災情反應慢半拍遭到部分共和黨人士批評。

拜登8月10日首次發言將投入聯邦資源救火，間隔數日才再次對悲劇發表談話，而期間人在老家德拉瓦州（Delaware）度假。

美國聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）署長克瑞斯維爾（Deanne Criswell）則表示一直定期向拜登匯報災情，而總統亦「滿意」政府反應。

茂宜島8月8日爆發山林野火，在強風助長下，火勢一發不可收拾，造成至少114喪生，且死亡人數還在不斷攀升；而原先統計失蹤人數為850人，如今已經暴增到2000人。

拜登 夏威夷州 茂宜島

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