野火釀百死應變挨轟 夏威夷災防首長下台

夏威夷州茂宜島野火釀至少111人罹難。(美聯社)

夏威夷毛伊郡緊急事故管理局局長安達雅（Herman Andaya）今天辭職。茂宜島 野火釀至少111人罹難，媒體與當地居民抨擊安達雅在這次事故應變不力。

路透社報導，毛伊郡郡長畢森（Richard Bissen）在聲明中稱安達雅是健康因素辭職，並說「鑒於當前所面臨危機的嚴重性，我與行政團隊會盡快找人接掌此一重要職位，有把握能盡快對外宣布」。

夏威夷茂宜島（Maui）本月8日的草原大火，從一個火山底部斜坡延燒至濱海旅遊城鎮拉海納（Lahaina），造成至少111人喪生、摧毀約2200棟建築物並造成約55億美元災損，目前還有上百人失聯。事發多日後安達雅昨天終於在一場記者會露面。

緊急事故管理局當時沒啟動警報器，部分當地居民認為若當局啟動緊急警報器發出警報聲響，就不用死那麼多人；但安達雅昨天記者會時說啟動警報可能反而會誤導民眾。

昨天記者會媒體質疑當局應對大火失當，場面一度火爆。安達雅稱當地警報器是為海嘯而設，響鈴恐反而誤導民眾往大火方向跑，「民眾所受的訓練是警報器響起時應往高處跑，當晚若啟動警報器，我們擔心民眾會朝山上跑，即大火的方向而去」。

有外電指出，安達雅對大火威脅拉海納1萬2000多居民時未啟動警報器的決定表示不後悔。

此外，夏威夷州 檢察長羅培茲（Anne Lopez）今天透過書面聲明表示，她將指派一個私人的第三方機構參與這次致命野火的調查，檢討州、郡官員當時處置作為。

夏威夷州長葛林（Josh Green）先前指派羅培茲就這次火災前、火災期間與事後展開全面檢討。羅培茲表示第三方調查只是其中一個環節，整個檢討調查工作可能費時數月。

美國總統拜登 預計21日赴夏威夷勘災並與救災人員、倖存者會面。他在美國廣播公司（ABC）晨間新聞節目「早安美國」播出內容裡表示，聯邦政府已派遣數百名緊急救難人員、派發上千件餐食與毛毯等基本維生物資到災區。