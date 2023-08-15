我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

財富縮水…全美百萬富翁大減170萬人 1.7萬人跌出億萬富翁行列

編譯尤寶琪／綜合15日電
位在加州馬里布海灘，擁有自家直升機與停機坪的2.5億元豪宅。根據瑞士信貸全球財富報告，美國的百萬富翁人數依舊是世界第一，共2270萬人。(美聯社)
位在加州馬里布海灘，擁有自家直升機與停機坪的2.5億元豪宅。根據瑞士信貸全球財富報告，美國的百萬富翁人數依舊是世界第一，共2270萬人。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，瑞士銀(UBS)和瑞士信貸(Credit Suisse)經濟學者15日指出，全球財富自2008年以來首次出現下降；股債齊降，美國人受到的打擊最大，有170萬美國成年人掉出百萬富翁行列。

根據瑞士信貸全球財富報告(Credit Suisse Global Wealth Report)，因貨幣波動，自2008年以來，以美元計算全球財富下降了2.4%，大約11.3兆元；全球百萬富翁數量，從2021年底的6290萬人下降到2022年底的5940萬人，逾350萬人在一年之內失去百萬富翁地位。

根據報告，由於股票債券價值下跌，美國人受到的打擊最為嚴重，雖然在一定程度上，被房價和其他一些資產的價格上漲所抵消；大約有170萬美國人不再是百萬富翁；另有1萬7260人，掉出超高淨值類組(ultra-high net worth category)，這代表他們的身價，低於1億元。

但美國人財富儘管在2022年平均損失了約2萬7700元，但仍與瑞士和香港在人均財富方面並列榜首；美國百萬富翁的數量也仍居第一，共2270萬人；中國則位居世界第二，有620萬人躋身百萬富翁行列。

2022年，市場下跌和強勢美元侵蝕了歐洲人的財富，拉丁美洲和俄羅斯則受益於貨幣走強；根據報告作者估計，儘管莫斯科因為入侵烏克蘭而遭西方制裁以及當地股市拋售，但盧布升值卻讓俄羅斯增加了5萬6000名百萬富翁。

不過，有鑑於2022年對股票和債券來說都是殘酷的一年，所以財富下跌可謂意料之中，但這卻非全球財富流失的主因；以美元計算，匯率變動本身，就導致資產下降了5.8%。

報告估計，全球財富在五年內會持續增加，預計到2024年，全球人均財富將突破10萬美元，百萬富翁的數量未來五年將超過8700萬人；估計到2026年，全球財富將增加169兆美元，累計增長36%，以中等收入國家為主要成長動力。

股票 俄羅斯 債券

上一則

共和黨總統參選人拉馬斯瓦米：美半導體獨立前 中國不應侵台

下一則

華郵：馬斯克的X拉長用戶造訪紐時與對手網站的時間

延伸閱讀

護理巴士抵洛杉磯 抑制藥價降醫療費

護理巴士抵洛杉磯 抑制藥價降醫療費
最大債券ETF上演出走潮 多家法人卻嗅到美債買進時機

最大債券ETF上演出走潮 多家法人卻嗅到美債買進時機
70歲美國人平均有這麼多儲蓄 你呢？

70歲美國人平均有這麼多儲蓄 你呢？
葉倫稱中國成長放緩是「風險因素」對美經濟不減樂觀

葉倫稱中國成長放緩是「風險因素」對美經濟不減樂觀

熱門新聞

在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

2023-08-11 20:15
喬治亞州21歲孕婦羅斯（右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。（美聯社）

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

2023-08-12 00:08
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再傳出將增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

2023-08-11 22:11

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多